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10:23 (мск), источник: Чемпионат.com

«Финикс» обыграл «Клипперс» в финале Запада и повёл в серии 3−1

В четвёртом матче финала Западной конференции НБА «Финикс Санз» на выезде обыграл «Лос-Анджелес Клипперс» со счётом 84:80 и повёл в серии — 3−1.

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Источник: AP 2021

В составе победителей лучшими на площадке были Девин Букер (25 очков), Деандре Эйтон (19 очков и 22 подбора) и Крис Пол (18 очков). У «Клипперс» наиболее результативными в матче стали Пол Джордж (23 очка и 16 подборов), Реджи Джексон (20 очков) и Ивица Зубац (13 очков и 14 подборов).

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Ранее в финальной серии Запада «Финикс» побеждал со счётом 120:114 и 104:103, а «Клипперс» выигрывали со счётом 106:92. Пятый матч противостояния с участием этих команд пройдёт 29 июня.

В финале Восточной конференции встречаются «Милуоки Бакс» и «Атланта Хоукс», в настоящее время счёт в серии — 1−1.

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