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09:26 (мск), источник: Чемпионат.com

«Клипперс» обыграли «Финикс» и сократили отставание в финале Западной конференции

В пятом матче финала Западной конференции «Лос-Анджелес Клипперс» на выезде обыграл «Финикс Санз» со счётом 116:102 и сократил отставание в серии до 2−3.

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Источник: AP 2021

В составе победителей лучшими на площадке были Пол Джордж (41 очко и 13 подборов), Реджи Джексон (23 очка) и Маркус Моррис (22 очка). У «Санз» наиболее результативными в игре стали Девин Букер (31 очко), Крис Пол (22 очка) и Кэмерон Джонсон (14 очков).

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Ранее в серии «Санз» побеждали со счётом 120:114, 104:103 и 84:80, а «Клипперс» обыгрывал соперника со счётом 106:92. Шестой матч финальной серии с участием этих команд пройдёт 1 июля.

Напомним, в финале Восточной конференции встречаются «Милуоки Бакс» и «Атланта Хоукс», в настоящее время «Бакс» ведут со счётом 2−1.

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