«Клипперс» обыграли «Финикс» и сократили отставание в финале Западной конференции

В составе победителей лучшими на площадке были Пол Джордж (41 очко и 13 подборов), Реджи Джексон (23 очка) и Маркус Моррис (22 очка). У «Санз» наиболее результативными в игре стали Девин Букер (31 очко), Крис Пол (22 очка) и Кэмерон Джонсон (14 очков).

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/rFIngZ4d-Wk" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее в серии «Санз» побеждали со счётом 120:114, 104:103 и 84:80, а «Клипперс» обыгрывал соперника со счётом 106:92. Шестой матч финальной серии с участием этих команд пройдёт 1 июля.