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09:17 (мск), источник: Чемпионат.com

«Атланта» разгромила «Милуоки» в финале Востока и сравнялась в серии

В четвертом матче финала Восточной конференции «Атланта Хоукс» дома обыграла «Милуоки Бакс» со счётом 110:88 и сравнялась в серии плей-офф — 2−2.

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Источник: Reuters

В составе победителей лучшими на площадке были Лу Уильямс (21 очко), Богдан Богданович (20 очков), Клинт Капела (15 очков) и Кевин Хаертер (15 очков). У «Бакс» наиболее результативными в игре стали Джру Холидэй (19 очков и 9 передач), Крис Миддлтон (16 очков) и Яннис Адетокунбо (14 очков).

Ранее в серии «Бакс» одерживали победы со счётом 125:91 и 113:102, а «Хоукс» выиграли со счётом 116:113. Пятый матч противостояния с участием этих команд пройдёт 2 июля.

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Напомним, в финале Западной конференции встречаются «Финикс Санз» и «Лос-Анджелес Клипперс», в настоящее время «Санз» ведут со счётом 3−2 в серии.

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