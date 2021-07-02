Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Швейцария
Испания
Хоккей. НХЛ
1.07
Тампа-Бэй Лайтнинг
Монреаль Канадиенс
31
Футбол. Сборные
1.07
Мексика
Панама
30
Футбол. Чемпионат Европы
22:00
Бельгия
Италия
Хоккей. НХЛ
3.07
Монреаль Канадиенс
Тампа-Бэй Лайтнинг
Футбол. Чемпионат Европы
3.07
Чехия
Дания
Все события
Фоторепортажи
36Сборная Чехии обыграла голландцев и вышла в четвертьфинал Евро-2020
19Дания обыграла Уэльс и вышла в четвертьфинал
08:30 (мск), источник: Чемпионат.com

«Милуоки» дома обыграл «Атланту» и повёл в финале Востока — 3−2

В пятом матче финала Восточной конференции НБА «Милуоки Бакс» дома обыграл «Атланту Хоукс» со счётом 123:112 и повёл в серии плей-офф — 3−2.

Наверх
Источник: AP 2021

В составе победителей лучшими на площадке были Брук Лопес (33 очка), Крис Миддлтон (26 очков и 13 подборов) и Джру Холидэй (25 очков и 13 передач). У «Атланты» наиболее результативными в игре стали Богдан Богданович (28 очков), Данило Галлинари (19 очков) и Джон Коллинс (19 очков).

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее в серии «Бакс» побеждали со счётом 125:91 и 113:102, а «Хоукс» выигрывали со счётом 116:113 и 110:88. Шестой матч противостояния с участием этих команд пройдёт 4 июля.

Напомним, в финале Западной конференции «Финикс Санз» со счётом 4−2 в серии победил «Лос-Анджелес Клипперс». В последнем матче серии «Санз» разгромили соперника со счётом 130:103.

Читайте также
 Российскую теннисистку арестовали в Париже! Это скандал!
Гимнастка Каролина Севостьянова показала "горячее" фото в купальнике!
Первые медалисты Евро определятся в Санкт-Петербурге и Мюнхене
Жозе Моуринью дал прогнозы на четвертьфинальные матчи Евро-2020
СМИ узнали стоимость одного поста в соцсетях Криштиану Роналду
Отец Довбика заявил, что его сын никогда не будет играть в РПЛ
Испания и Италия выйдут в полуфинал: прогнозы на матчи Евро
Хабиб назвал своих фаворитов перед четвертьфиналами Евро-2020
Мэру Риги запретили въезд в Россию из-за инцидента на ЧМ-2021
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь