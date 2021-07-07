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08:30 (мск), источник: Sports.Ru

32 очка и 9 передач Криса Пола помогли «Санз» повести 1−0 в финальной серии против «Бакс»

Опытный разыгрывающий «Финикса» Крис Пол стал самым результативным игроком 1-го матча финальной серии плей-офф против «Милуоки» (118:105, 1−0).

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Источник: AP 2021

36-летний игрок набрал 32 очка (12 из 19 с игры, 4 из 7 трехочковых, 4 из 4 штрафных), сделал 9 передач, 4 подбора, 1 перехват и 2 потери, проведя на площадке чуть больше 37 минут.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ровно половину всех своих очков Пол набрал в третьей четверти встречи.

«Санз» повели 1−0 в финальной серии. Второй матч состоится в четверг, 8 июля.

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