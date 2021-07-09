Парижская полиция задержала защитника «Бруклина» Хардена за хранение марихуаны

По информации источника, 31-летний американец приехал во Францию посетить неделю моды во время своего отпуска. Баскетболиста задержали в компании с известным рэпером Lil Baby, в машине которого обнаружили 20 граммов марихуаны.

По словам очевидцев, правоохранители остановили автомобиль с музыкантом и Харденом на проверку, после чего почувствовали запах марихуаны. Оба подозреваемых задержаны и сейчас находятся в участке.