Парижская полиция задержала защитника «Бруклина» Хардена за хранение марихуаны
Парижская полиция задержала защитника «Бруклина» Джеймса Хардена, сообщает TMZ.
Парижская полиция задержала защитника «Бруклина» Джеймса Хардена, сообщает TMZ.
По информации источника, 31-летний американец приехал во Францию посетить неделю моды во время своего отпуска. Баскетболиста задержали в компании с известным рэпером Lil Baby, в машине которого обнаружили 20 граммов марихуаны.
По словам очевидцев, правоохранители остановили автомобиль с музыкантом и Харденом на проверку, после чего почувствовали запах марихуаны. Оба подозреваемых задержаны и сейчас находятся в участке.
В минувшем сезоне Харден сыграл в 36 матчах, набирая в среднем по 24,6 очка. «Бруклин» вылетел во втором круге