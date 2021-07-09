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9 июля, источник: Чемпионат.com

Прокуратора Парижа завела уголовное дело на Джеймса Хардена за употребление наркотиков

Прокуратура Парижа завела уголовное дело на защитника «Хьюстон Рокетс» Джеймса Хардена за употребление наркотиков, сообщает Le Parisien.

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Источник: AP 2021

«Член движения Black Lives Matter, 26-летний рэпер, автор и композитор был обыскан полицией в четверг днём ​​в припаркованной машине, от которой исходил запах каннабиса. Lil Baby, настоящее имя которого Доминик Джонс, был взят под стражу вместе с одним из своих друзей в машине. На рэпера и Джеймса Хардена было заведено уголовное дело, предусматривающее штраф за употребление наркотиков», — сообщает источник со ссылкой на прокуратуру Парижа.. Для вступления в силу приговор должен быть подтверждён парижским судом.

Ранее сообщалось, у Lil Baby нашли 20 г марихуаны. Харден находился рядом и был задержан вместе с ним. Сообщалось, что полицейские не узнали Хардена. По сообщениям очевидцев, стражи порядка не поняли, что это звезда НБА.

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