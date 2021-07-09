Прокуратора Парижа завела уголовное дело на Джеймса Хардена за употребление наркотиков

«Член движения Black Lives Matter, 26-летний рэпер, автор и композитор был обыскан полицией в четверг днём ​​в припаркованной машине, от которой исходил запах каннабиса. Lil Baby, настоящее имя которого Доминик Джонс, был взят под стражу вместе с одним из своих друзей в машине. На рэпера и Джеймса Хардена было заведено уголовное дело, предусматривающее штраф за употребление наркотиков», — сообщает источник со ссылкой на прокуратуру Парижа.. Для вступления в силу приговор должен быть подтверждён парижским судом.