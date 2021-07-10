Леброн Джеймс — самый ненавистный спортсмен в мире с большим отрывом
Рейтинг самых ненавистных спортсменов в мире возглавил лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс.
Рейтинг самых ненавистных спортсменов в мире возглавил лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс.
По данным Pickwise.com, за последние 12 месяцев в соцсетях о звёздном баскетболисте грубо отзывались более 122 тысяч раз.
Второе место в рейтинге занял форвард сборной Англии по футболу Маркус Рашфорд. Но он сильно отстал от Леброна, получив «лишь» 32 328 оскорбительных комментариев.
В топ-5 рейтинга вошёл ещё один баскетболист. Четвёртое место занял звёздный форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант (24 370).
Топ-10 самых ненавистных спортсменов мира: