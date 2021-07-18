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10:19 (мск), источник: Sports.Ru

Что за финал в НБА! Дрю Холидэй вырвал победу из рук Букера и принес победу «Милуоки» в пятой игре серии

А ведь «Бакс» в межсезонье вместо него могли подписать Криса Пола.

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Источник: Reuters

Перед началом сезона «Бакс» пришлось сделать довольно тяжелый выбор. Их основной плеймейкер Эрик Бледсоу, очевидно, не особо сочетался как с форвардом Яннисом Адетокумбо, так и с чемпионскими перспективами команды, и позиция разыгрывающего нуждалась в усилении. Инсайдеры двумя главными кандидатами на переезд в Висконсин называли Дрю Холидэя и Криса Пола, и хотя в итоге оба баскетболиста сейчас играют в финале НБА с участием «Милуоки» и «Финикса», представляют они все же разные организации.

Спортивный журналист Марк Стейн уверяет: осенью 2020-го «олени» добились подписания приоритетной цели. Именно Холидэй, по мнению менеджмента клуба, являлся недостающей деталью для построения чемпионского механизма. Руководство не смутило, что «Новый Орлеан» Дрю даже не попал в плей-офф, в то время как «Оклахома» Криса не на шутку зарубилась в первом раунде Западной конференции с «Хьюстоном».

«Бакс» предпочли Холидэя Полу и оказались правы.

В отдельно взятом моменте, где в решающем владении пятой игры финала Дрю вырвал мяч из рук Девина Букера и помог Яннису поставить эффектную точку в матче.

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В отдельно взятой встрече, где именно разыгрывающий захватил управление игрой во второй четверти и помог «Милуоки» отыграть 16 очков отставания всего за пять с половиной минуты.

Уверенность Холидэя (27 очков, 13 передач) способствовала перестроению всего нападения команды после провального первого отрезка. Сегодня Яннис выглядел уставшим уже сразу после стартового свистка. Дрю еще больше сократил его время с мячом во время позиционных владений, что позволило Адетокумбо взрываться именно в конкретных эпизодах.

На такие включения у греческой атлетической аномалии силы все еще остались.

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Кроме того, когда лидер «Бакс» получал мяч, оборона «Финикса» судорожно перестраивалась под его проход и готовила дабл-тимы. Яннис пользовался этими мгновениями и отлично находил передачами открытых партнеров (всего 6 ассистов).

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Дебют встречи провалил и Миддлтон, попавший всего 1 из 7 бросков с игры. Против него прекрасно отрабатывал Микэл Бриджес, который, казалось, приклеился к Крису и не давал ему обыгрывать себя один на один. Но и тут контролируемое Холидэем нападение справилось: Миддлтон начал часто получать мяч в ситуациях, где после заслонов оказывался против уступающих в габаритах защитников. Дальше он реализовал 11 из 16 бросков.

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Дрю оказался верным выбором для всего плей-офф и главной серии года, где первый номер «оленей» является главным защитником периметра среди составов обеих команд и всерьез конкурирует с Яннисом за звание лучшего оборонительного игрока финала. Пусть Дрю периодически проваливается в нападении, зато больше всего времени в текущем противостоянии обороняется против Букера и Пола.

Сегодня изначально атака «Санз» во многом строилась на проходах Криса Пола к кольцу с дальнейшими скидками (4 ассиста за четверть) после стягивания кого-то из страхующих. В первой четверти аризонцы попали 83,3% трехочковых, во многом именно это и определило их отрыв «+16» к концу периода.

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Но в перерыве Майк Буденхольцер скорректировал поведение команды в обороне: игроки «Милуоки» позволяли защитникам «Финикса» идти в проход, но оставались на ногах рядом с ними. Не выходила и подстраховка. Тяжелее всего от этого пришлось Полу — только 11 очков за три первые 12-минутки. Еще 10 очков разыгрывающий «Санз» на сверхусилии добавил в четвертой, что позволило сохранить интригу до конца.

Однако на протяжении большей части матча Пол выглядел оторванным от командного нападения. Главным созидателем команды уже второй матч подряд выступил Букер. Героический баскетбол Девина превратился в 40 личных очков при 51,5% попадания. Без него у «Финикса» не было ни шанса, с ним — оставались надежды. Пусть и несбыточные.

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Зато теперь дуэт Букера и Адетокумбо является единственной парой баскетболистов, каждый из которых дважды записал на свой счет 40 и более очков в финале НБА.

Две звезды также столкнулись в невероятно эмоциональном моменте, который по накалу не уступал решающем аллей-упу с участием Янниса. Но вот незадача: эпизод произошел уже после фола Такера, то есть после остановки игры.

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Но даже такому Девину пришлось очень нелегко против Холидэя, закончившего встречу с 3 перехватами.

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Приобретение Холидэя, а не Пола позволило «Милуоки» решить не только ряд игровых проблем — с Крисом они могли быть не хуже за счет качества принимаемых решений, а могли и нарваться на теоретическую несовместимость Янниса и классического разыгрывающего — но также решило ряд стратегических вопросов, связанных с формированием состава и платежной ведомости клуба на среднесрочном временном отрезке. Остановимся на этом подробнее. Не без помощи Романа Сприкута.

1. Зарплата Дрю в этом сезоне значительно меньше, чем у Криса: 26 миллионов (27 с бонусами) против 41 миллиона долларов. С Полом они уже бы находились в зоне налога на роскошь, что довольно опасно для команды с «маленького» рынка. Ведь в случае неудачного сезона выйти из налога с настолько перегруженной платежной ведомостью невероятно сложно.

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«Бакс» все равно могут зайти в зону лакшери и с Холидэем за счет бонуса в соглашении баскетболиста, но для этого им необходимо завоевать титул. Очевидно, владельцы готовы пойти на подобные затраты.

Кроме того, «Милуоки» со следующего сезона в любом случае придется платить налог, так как вступит в силу супермаксимальный контракт Янниса. Каждый год, проведенный за чертой для самых богатых и расточительных, увеличивает сумму платежа. Так что при неудачном исходе финала «олени» хотя бы сэкономят.

2. Зарплата Холидэя позволяла команде находится ниже «жесткого потолка». Это дало возможность подписать дополнительных игроков на исключения: мидлевел (Огастин, Форбс) и би-аннуал (Портис). Если бы в платежной ведомости числился контракт Пола, «Бакс» пришлось бы выбирать только одного из упомянутых атлетов. И хотя Огастин оказался не лучшим помощником по ходу сезона, его зарплата стала разменной в обмене Такера, без этого провести сделку было бы сложнее.

3. В отличие от случая Пола, соглашение Холидэя позволяло продлить его в середине сезона вплоть до 2025-го года. Это важно для удержания Янниса. В то же время CP3 по окончании чемпионата мог уйти свободным агентом, это явно не внушало уверенности, ведь в «Милуоки» из серьезных игроков мог в итоге остаться только с Миддлтон. Зато о продлении с Дрю устно договорились еще при обмене и оформили его через полгода, когда это стало возможным.

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4. Причина, вызванная высококонкурентной средой. За Холидэем, в отличие от Пола, следили многие команды-претенденты Восточной конференции: «Филадельфия», «Бостон», «Майами» и, возможно, «Бруклин» до обмена Хардена. Отправив Бледсоу в «Пеликанс», «Бакс» не только укрепили позицию разыгрывающего, но и не позволили усилиться прямым конкурентам.

Теперь обновленные «Бакс» вместе с Дрю Холидэем ведут в финале со счетом 3−2. Заветное чемпионство может достаться «Милуоки» уже в следующем домашнем матче.

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