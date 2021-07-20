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20 июля, источник: ТАСС

Школьная игровая майка баскетболиста Леброна Джеймса продана на аукционе за рекордную цену

ТАСС, 20 июля. Школьная игровая майка четырехкратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации Леброна Джеймса была продана за $512 тыс. на аукционе в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает портал Oregon Live.

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Источник: Reuters

Установлен новый рекорд по стоимости проданной на аукционе баскетбольной игровой майки. Превзойдена цена за майку бывшего президента США Барака Обамы, которая была продана за $192 тыс. в 2020 году.

В феврале 2002 года Джеймс сфотографировался в проданной майке школы Сент-Винсент — Сент-Мэри для обложки журнала Sports Illustrated, на которой было написано «Избранный».

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Джеймсу 36 лет, он является четырехкратным чемпионом НБА (дважды в составе «Майами», по одному разу — с «Кливлендом» и «Лос-Анджелес Лейкерс»), двукратным победителем Олимпийских игр (2008, 2012). Также баскетболист по четыре раза признавался лучшим игроком регулярного чемпионата и самым ценным игроком финальной серии плей-офф.

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