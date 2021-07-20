Школьная игровая майка баскетболиста Леброна Джеймса продана на аукционе за рекордную цену
ТАСС, 20 июля. Школьная игровая майка четырехкратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации Леброна Джеймса была продана за $512 тыс. на аукционе в
ТАСС, 20 июля. Школьная игровая майка четырехкратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации Леброна Джеймса была продана за $512 тыс. на аукционе в
Установлен новый рекорд по стоимости проданной на аукционе баскетбольной игровой майки. Превзойдена цена за майку бывшего президента США Барака Обамы, которая была продана за $192 тыс. в 2020 году.
В феврале 2002 года Джеймс сфотографировался в проданной майке школы
Джеймсу 36 лет, он является четырехкратным чемпионом НБА (дважды в составе «Майами», по одному разу — с «Кливлендом» и «Лос-Анджелес Лейкерс»), двукратным победителем Олимпийских игр (2008, 2012). Также баскетболист по четыре раза признавался лучшим игроком регулярного чемпионата и самым ценным игроком финальной серии