Школьная игровая майка баскетболиста Леброна Джеймса продана на аукционе за рекордную цену

Установлен новый рекорд по стоимости проданной на аукционе баскетбольной игровой майки. Превзойдена цена за майку бывшего президента США Барака Обамы, которая была продана за $192 тыс. в 2020 году.

В феврале 2002 года Джеймс сфотографировался в проданной майке школы Сент-Винсент — Сент-Мэри для обложки журнала Sports Illustrated, на которой было написано «Избранный».