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08:36 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Адетокунбо повторил рекорд Леброна и Джордана в финалах НБА

Яннис Адетокунбо стал 7-м игроком в истории финальных серий НБА, которому удалось набрать 50 или более очков в одном матче.

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Источник: Reuters

В шестой игре серии против «Финикса» (105:98) Адетокунбо набрал 50 очков. До него в финалах НБА это удавалось Бобу Петтиту (в 1958 году), Элджину Бэйлору (в 1962 году), Рику Бэрри (в 1967 году), Джерри Уэсту (в 1969 году), Майклу Джордану (в 1993 году) и Леброну Джеймсу (в 2018 году).

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Помимо этого, Адетокунбо стал первым баскетболистом в истории плей-офф НБА, которому удалось набрать 50 очков, 10 подборов и 5 блок-шотов с сезона-1973/74, когда в статистике стали учитываться блок-шоты. На счету грека 50 очков, 14 подборов и 5 блок-шотов.

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Сегодня, 21 июля «Милуоки» победил «Финикс» в шестом матче финальной серии плей-офф НБА. Благодаря победе «Бакс» оформили чемпионский титул, который стал для команды первым с 1971 года и вторым в истории клуба.

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