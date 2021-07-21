Адетокунбо повторил рекорд Леброна и Джордана в финалах НБА

В шестой игре серии против «Финикса» (105:98) Адетокунбо набрал 50 очков. До него в финалах НБА это удавалось Бобу Петтиту (в 1958 году), Элджину Бэйлору (в 1962 году), Рику Бэрри (в 1967 году), Джерри Уэсту (в 1969 году), Майклу Джордану (в 1993 году) и Леброну Джеймсу (в 2018 году).