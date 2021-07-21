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08:46 (мск), источник: ТАСС

Форвард «Милуоки» Адетокунбо признан самым ценным игроком финала НБА

В среду «Милуоки» обыграл «Финикс» в шестом матче финальной серии и впервые за 50 лет стал чемпионом НБА.

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Источник: Reuters

ТАСС, 21 июля. Форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо получил награду самому ценному игроку финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

В среду «Милуоки» на своей площадке обыграл «Финикс» со счетом 105:98 в шестом матче финала и впервые за 50 лет стал чемпионом НБА. 26-летний Адетокунбо набрал в матче 50 очков, совершив при этом 13 подборов. В среднем в финале он набирал 35,2 очка и делал 13,2 подбора.

Греческий форвард стал вторым в истории игроком НБА, трижды набравшим более 40 очков и 10 подборов в одной финальной серии. Он повторил достижение центрового «Лос-Анджелес Лейкерс» Шакила О'Нила в финальной серии сезона-1999/2000 с «Индианой» (4−2). Адетокунбо дважды подряд признавали самым ценным игроком регулярного чемпионата — в сезонах-2018/19 и 2019/20.

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«Милуоки» стал двукратным чемпионом НБА. Впервые команда завоевала титул в 1971 году. Клуб выступает в НБА с 1968 года и в третий раз играл в финале (1971, 1974, 2021).

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