«Милуоки» впервые за 50 лет стал чемпионом НБА
«Милуоки Бакс» завоевал титул чемпиона НБА сезона-2020/21.
«Милуоки Бакс» завоевал титул чемпиона НБА сезона-2020/21.
В 6-м матче финальной серии
Самым результативным игроком 6-го матча стал лидер «Бакс» Яннис Адетокунбо — у него 50 очков и 14 подборов. Также
Этот чемпионский титул стал для «Бакс» вторым в истории. Впервые «Милуоки» стал лучшей командой НБА 50 лет назад — в 1971 году.
НБА.
«Милуоки» — «Финикс» — 105:98 (29:16, 13:31, 35:30, 28:21)
«Милуоки»: Адетокунбо (50 + 14 подборов), Миддлтон (17), Портис (16), Холидэй (12 + 11 подборов), Лопес (10).
«Финикс»: Пол (26), Букер (19), Краудер (15 + 13 подборов), Эйтон (12), Пэйн (10).
Счет в серии — 4−2.