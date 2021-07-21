«Милуоки» впервые за 50 лет стал чемпионом НБА

В 6-м матче финальной серии плей-офф против «Финикс Санз» команда Майка Буденхольцера одержала победу со счетом 105:98 и выиграла серию — 4−2.

Самым результативным игроком 6-го матча стал лидер «Бакс» Яннис Адетокунбо — у него 50 очков и 14 подборов. Также дабл-дабл сделал Джру Холидэй — 12 очков, 11 передач. У проигравших 26 очков заработал Крис Пол, еще 19 — Девин Букер.

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Этот чемпионский титул стал для «Бакс» вторым в истории. Впервые «Милуоки» стал лучшей командой НБА 50 лет назад — в 1971 году.

НБА. Плей-офф. Финал.

«Милуоки» — «Финикс» — 105:98 (29:16, 13:31, 35:30, 28:21)

«Милуоки»: Адетокунбо (50 + 14 подборов), Миддлтон (17), Портис (16), Холидэй (12 + 11 подборов), Лопес (10).

«Финикс»: Пол (26), Букер (19), Краудер (15 + 13 подборов), Эйтон (12), Пэйн (10).