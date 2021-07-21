Фантастика от Янниса в игре за титул: 50 очков, 5 блоков, штрафные почти без промаха!

Читайте также Адетокунбо повторил рекорд Леброна и Джордана в финалах НБА

«Милуоки Бакс» спустя ровно 50 лет вновь чемпионы НБА — Яннис Адетокумбо получает свой первый чемпионский кубок в 26 лет, моложе Джордана, Чемберлена, Шака, Леброна, Хакима. В этом нет сюрприза — еще до старта плей-офф «Бакс» считались одним из фаворитов, а когда соперники стали выбывать из-за травм, превратились в главного претендента.

Яннис признан Самым ценным игроком финала — и тут тоже без сюрпризов, за него отдали голоса все 11 журналистов. При всей ценности персональной защиты Холидэя, выигрывающей отдельные матчи, и удивительного хладнокровия Криса Миддлтона в решающие минуты, оба помощника Янниса играли круто в одних эпизодах, но проваливались на других. Лидер команды держал свой феноменальный уровень от первой и до последней секунды финала.

И все же оказалось, что Адетокумбо до сих пор способен на сюрпризы. В самый важный момент грек назло всем хейтерам, назло травме колена, назло обидным ярлыкам выдал лучшую игру в жизни.

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50 очков — всего седьмой случай в 75-летней истории финалов НБА! И всего второй раз, когда игрок набирает 50 в решающей, чемпионской игре (предыдущий — Боб Петтит в «Сент-Луис Хоукс» в 1958-м, когда еще ни «Милуоки Бакс», ни «Финикс Санз» не существовало).

Кроме того, Яннис стал первым игроков в истории плей-офф НБА (не только финалов) со статистикой в 50+ очков, 10+ подборов и 5+ блоков. Деморализующая соперника игра в защите:

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Что там считается самой слабой стороной грека? Штрафные?

Сегодня у него 17 точных из 19 попыток!

«Я представляю обе своих родины, Нигерию и Грецию, знаю, что для многих детей из Африки и Европы являюсь примером для подражания. Это [победа в чемпионате] должно заставить всех поверить, что мечты достижимы. Когда у вас что-то не получается, в баскетболе или где-то еще — верьте в себя и продолжайте работать», — декламировал Адетокумбо на послематчевой пресс-конференции.

«Никогда не позволяйте никому говорить, что вы не сможете кем-то стать или что-то сделать. Говорили, я не смогу попадать штрафные. Я сегодня попал свои штрафные!».

Яннис сделал для победы все и даже больше.

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И теперь он зарезервировал место в пантеоне богов — хоть баскетбольных, хоть греческих.

Неплохо дня парня, который когда-то мечтал просто попасть в НБА, не был выбран в лотерее драфта и был косолапым олененком в первые сезоны, даже не попав в первую сборную новичков. Но уже тогда, в 2014-м, пообещал не уходить из «Милуоки», пока не достроит «Бакс» до чемпионского уровня. И достроил.

Он уже стал первым в истории НБА игроком, сначала получившим награду Самому прогрессирующему, а потом продолжившему прогрессировать и до MVP сезона. Теперь он первый Самый прогрессирующий, доросший до MVP финала. И всего второй — после Джордана, конечно же — у кого есть MVP сезона, MVP финала, MVP Матча всех звезд и приз Лучшему оборонящемуся.

А еще он не такой, как другие современные звезды.

О продлении контракта с «Бакс» прошлой осенью: «Я не мог уйти. Мы не закончили работу. Результат в “пузыре” не был справедливым для нас. Отдаем должное “Майами”, они играли классно, но мы скучали по дому, мы очень семейная команда. Вернувшись сюда, я понял: это мой город. Здесь в меня верят, в нас верят, даже когда мы были на последнем месте.



Я хотел завершить начатое. Я мог бы перейти в суперкоманду и стать чемпионом, просто выполняя свою часть работы. Но я выбрал тяжелый путь к титулу, это та дорога, по которой мы пошли все вместе. И мы сделали это, черт возьми».

Танцуй, Яннис. Сегодня твой день.