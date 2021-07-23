Иван Ургант назвал самого впечатляющего игрока сезона НБА
Популярный российский телеведущий Иван Ургант назвал игрока, который произвёл на него самое большее впечатление в минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации.
Популярный российский телеведущий Иван Ургант назвал игрока, который произвёл на него самое большее впечатление в минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации.
«Поскольку я болею за «Голден Стэйт», на меня в этом году произвёл огромное впечатление Стеф Карри. Это был один из лучших его сезонов. Конечно, его результативность выросла
Что касается других игроков. Несмотря на то что к Крису Полу из «Финикса» я отношусь