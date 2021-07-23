Иван Ургант назвал самого впечатляющего игрока сезона НБА

«Поскольку я болею за «Голден Стэйт», на меня в этом году произвёл огромное впечатление Стеф Карри. Это был один из лучших его сезонов. Конечно, его результативность выросла из-за отсутствия одноклубников, которые набирают много очков. В частности — Клэя Томпсона, чьего возвращения я жду больше всего. Но в любом случае Карри провёл выдающийся сезон. И я очень расстроился, что они проиграли в стыковых матчах за право участвовать в плей-офф «Мемфису», было обидно. Тем не менее Стеф стал лидером НБА по очкам, что не может не радовать меня, чьё сердце осталось в Сан-Франциско, как пел Тони Беннетт.