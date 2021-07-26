«Космический джем 2» с Леброном резко рухнул по сборам, фильму светит огромный убыток
В прошлые выходные продажи билетов на фильм «Космический джем: Новое поколение» упали на 69% по сравнению с предыдущей неделей, сообщает Box Office.
В прошлые выходные продажи билетов на фильм «Космический джем: Новое поколение» упали на 69% по сравнению с предыдущей неделей, сообщает Box Office.
Фильм с форвардом «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброном Джеймсом в главной роли собрал в США 51,37 млн долларов, общие сборы в мире составляют 93,96 млн долларов.
Провал по сборам станет серьёзным ударом для Леброна студии Warner Bros., сделавшего серьезную ставку этим летом на «Космический джем».
Напомним, Леброн не только исполнил главную роль в фильме, но также является одним из его продюсеров.