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23:12 (мск), источник: Чемпионат.com

«Космический джем 2» с Леброном резко рухнул по сборам, фильму светит огромный убыток

В прошлые выходные продажи билетов на фильм «Космический джем: Новое поколение» упали на 69% по сравнению с предыдущей неделей, сообщает Box Office.

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Фильм
7.0
Космический джем: Новое поколение
2021 / США / 2 ч.
Space Jam: A New Legacy
комедияприключения...

Фильм с форвардом «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброном Джеймсом в главной роли собрал в США 51,37 млн долларов, общие сборы в мире составляют 93,96 млн долларов.

Таким образом, фильм вряд ли выйдет в плюс с учётом бюджета 150 млн долларов. Для выхода в плюс «Космического джема-2» спрос на билеты в кинотеатрах должен глобально возрасти в течение двух недель.

Провал по сборам станет серьёзным ударом для Леброна студии Warner Bros., сделавшего серьезную ставку этим летом на «Космический джем».

Напомним, Леброн не только исполнил главную роль в фильме, но также является одним из его продюсеров.

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