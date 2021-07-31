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03:55 (мск), источник: Чемпионат.com

Расселл Уэстбрук был планом B для «Лейкерс». Раскрыты планы A и C

Разыгрывающий Расселл Уэстбрук был планом В для «Лос-Анджелес Лейкерс», сообщает Bleacher Report.

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Источник: AP 2021

Согласно источникам в лиге, «“Лейкерс” вышли в межсезонье с чётким планом А, состоящим из нереалистичных надежд получить Дэмьена Лилларда или Брэдли Била. В плане Б были Крис Пол (но “Финикс” дошёл до финала НБА) и Уэстбрук. Бадди Хилд всегда был планом С», — написал Эрик Пинкус в своей колонке в Bleacher Report.

Напомним, ранее стало известно, что «Вашингтон Уизардс» обменяли разыгрывающего Расселла Уэстбрука и пики второго раунда драфтов-2024 и 2028 в «Лос-Анджелес Лейкерс» на Кайла Кузму, Кентавиуса Колдуэлла-Поупа, Монтрезла Харрелла и 22-й пик драфта-2021. Контракт Расселла действует до 2023 года (с опцией игрока в 2022-м), за следующий сезон он заработает 44 миллиона долларов.

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