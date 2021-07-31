Расселл Уэстбрук был планом B для «Лейкерс». Раскрыты планы A и C

Согласно источникам в лиге, «“Лейкерс” вышли в межсезонье с чётким планом А, состоящим из нереалистичных надежд получить Дэмьена Лилларда или Брэдли Била. В плане Б были Крис Пол (но “Финикс” дошёл до финала НБА) и Уэстбрук. Бадди Хилд всегда был планом С», — написал Эрик Пинкус в своей колонке в Bleacher Report.



Напомним, ранее стало известно, что «Вашингтон Уизардс» обменяли разыгрывающего Расселла Уэстбрука и пики второго раунда драфтов-2024 и 2028 в «Лос-Анджелес Лейкерс» на Кайла Кузму, Кентавиуса Колдуэлла-Поупа, Монтрезла Харрелла и 22-й пик драфта-2021. Контракт Расселла действует до 2023 года (с опцией игрока в 2022-м), за следующий сезон он заработает 44 миллиона долларов.