Расселл Уэстбрук был планом B для «Лейкерс». Раскрыты планы A и C
Разыгрывающий Расселл Уэстбрук был планом В для «Лос-Анджелес Лейкерс», сообщает Bleacher Report.
Разыгрывающий Расселл Уэстбрук был планом В для «Лос-Анджелес Лейкерс», сообщает Bleacher Report.
Согласно источникам в лиге, «“Лейкерс” вышли в межсезонье с чётким планом А, состоящим из нереалистичных надежд получить Дэмьена Лилларда или Брэдли Била. В плане Б были Крис Пол (но “Финикс” дошёл до финала НБА) и Уэстбрук. Бадди Хилд всегда был планом С», — написал Эрик Пинкус в своей колонке в Bleacher Report.
Напомним, ранее стало известно, что «Вашингтон Уизардс» обменяли разыгрывающего Расселла Уэстбрука и пики второго раунда драфтов-2024 и 2028 в «Лос-Анджелес Лейкерс» на Кайла Кузму, Кентавиуса