36-летний Крис Пол получил новый контракт на $ 120 млн

В воскресенье Пол отказался от опции на игрока, которая могла обеспечить ему $ 44 млн зарплаты в следующем сезоне. Пол надеялся получить долгосрочный контракт и был готов пойти на урезание зарплаты в среднем за год. «Санз» были единственной командой НБА, которая могла предложить ему соглашение длительностью более трёх лет по действующему коллективному договору.