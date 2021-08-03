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10:19 (мск), источник: Чемпионат.com

36-летний Крис Пол получил новый контракт на $ 120 млн

Разыгрывающий Крис Пол согласовал четырёхлетний контракт с «Финикс Санз» на сумму $ 120 млн, сообщает Yahoo Sports.

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Источник: AP 2021

В воскресенье Пол отказался от опции на игрока, которая могла обеспечить ему $ 44 млн зарплаты в следующем сезоне. Пол надеялся получить долгосрочный контракт и был готов пойти на урезание зарплаты в среднем за год. «Санз» были единственной командой НБА, которая могла предложить ему соглашение длительностью более трёх лет по действующему коллективному договору.

Пол перенёс операцию на левом запястье вскоре после завершения финала НБА с «Милуоки Бакс» (2−4) в прошлом месяце. Ожидается, что 36-летний баскетболист будет готов к началу тренировочного лагеря осенью.

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