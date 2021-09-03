Деннис Родман рассказал, как развлекался в России с местными девушками

«Владимир Путин — чертовски крутой. Я был в России пару лет назад. На вечеринке собралось около тридцати девушек. У Путина в стране самые горячие девушки в мире. У него в стране есть все эти Bentley, дорогие машины. Мы пошли в какой-то клуб. Одна девушка сказала, что хотела бы поближе пообщаться со мной. Но я не мог принять её предложение, ведь я не договорился об этом с Путиным», — сказал Родман в интервью YouTube-каналу FULL SEND PODCAST.