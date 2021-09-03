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3 сентября, источник: Чемпионат.com

Деннис Родман рассказал, как развлекался в России с местными девушками

5-кратный чемпион НБА Деннис Родман вспомнил свой визит в Россию несколько лет назад, отдав должное красоте местных девушек и президенту страны Владимиру Путину.

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Источник: AP 2021
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«Владимир Путин — чертовски крутой. Я был в России пару лет назад. На вечеринке собралось около тридцати девушек. У Путина в стране самые горячие девушки в мире. У него в стране есть все эти Bentley, дорогие машины. Мы пошли в какой-то клуб. Одна девушка сказала, что хотела бы поближе пообщаться со мной. Но я не мог принять её предложение, ведь я не договорился об этом с Путиным», — сказал Родман в интервью YouTube-каналу FULL SEND PODCAST.

Ранее Родман рассказал о работе с легендарным главным тренером Филом Джексоном, который выиграл 11 титулов чемпиона НБА во главе «Чикаго Буллз» и «Лос-Анджелес Лейкерс».

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