Источник: Кайри Ирвинг уйдет из НБА, если «Бруклин» его обменяет

Как рассказал инсайдер Ник Райт в своём «твиттере», о данном решении Ирвинга сообщили его агенты.



Ранее стало известно, что «Бруклин» открыт для предложений по обмену Ирвинга. По информации известного журналиста Мэтта Салливана, руководство «Нетс» было расстроено тем, что Ирвинг пропустил решающие матчи плей-офф НБА, особенно учитывая, что он пропускал игры ещё и из-за нарушения COVID-протокола. Также журналист отметил, что сложный характер Ирвинга раздражает некоторых людей во франшизе, но одноклубники Кайри рады играть в одной команде с таким сильным баскетболистом.