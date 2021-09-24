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19:18 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Актриса Кассандра Петерсон обвинила Уилта Чемберлена в том, что он ее изнасиловал

70-летняя актриса Кассандра Петерсон выпустила биографию, в которой рассказала о том, что подверглась сексуальному насилию со стороны легендарного центрового НБА Уилта Чемберлена.

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По словам Петерсон, баскетболист заставил ее заниматься с ним оральным сексом.

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«Когда мужчина ростом 215 сантиметров и весом 140 килограммов обвивает вашу шею рукой, вы мало что можете сделать с этим. Интересно, сколько из его многочисленных женщин занимались с ним сексом по собственному согласию?» — приводит Lakers Daily отрывок из книги Петерсон.

Уилт Чемберлен скончался в 1999 году в возрасте 63 лет. В своих мемуарах двукратный чемпион НБА и четырехкратный обладатель награды самому ценному игроку лиги утверждал, что переспал с 20 тысячами женщин.

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