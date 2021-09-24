Актриса Кассандра Петерсон обвинила Уилта Чемберлена в том, что он ее изнасиловал

По словам Петерсон, баскетболист заставил ее заниматься с ним оральным сексом.

«Когда мужчина ростом 215 сантиметров и весом 140 килограммов обвивает вашу шею рукой, вы мало что можете сделать с этим. Интересно, сколько из его многочисленных женщин занимались с ним сексом по собственному согласию?» — приводит Lakers Daily отрывок из книги Петерсон.