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11:41 (мск), источник: ТАСС

НБА отказала Эндрю Уиггинсу в религиозном освобождении от вакцинации

Игрок «Голден Стэйт» может пропустить домашние матчи команды в предстоящем сезоне.

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Источник: AFP 2021

ТАСС, 25 сентября. Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) отклонила запрос игрока «Голден Стэйт» Эндрю Уиггинса об освобождении от прохождения вакцинации по религиозным причинам. Об этом сообщает пресс-служба НБА.

«НБА рассмотрела и отклонила запрос Эндрю Виггинса о религиозном освобождении от выполнения приказа Министерства здравоохранения Сан-Франциско, требующего вакцинации от COVID-19 для всех лиц в возрасте от 12 лет и старше на крупных мероприятиях в закрытых помещениях, — говорится в сообщении. — Уиггинс не сможет участвовать в домашних матчах команды до тех пор, пока не выполнит требования города».

«Голден Стэйт» проведет первый домашний матч 7 октября в рамках подготовки к предстоящему сезону. Первый матч регулярного чемпионата НБА команда сыграет на своей площадке 20 октября.

Уиггинсу 26 лет, он был выбран «Кливлендом» под общим первым номером на драфте 2014 года, по итогам сезона-2014/15 стал лучшим новичком НБА. В прошедшем сезоне канадец провел за «Голден Стэйт» 71 матч регулярного чемпионата, набирая в среднем за игру 18,6 очка и делая 4,9 подбора и 2,4 передачи.

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