НБА отказала Эндрю Уиггинсу в религиозном освобождении от вакцинации

ТАСС, 25 сентября. Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) отклонила запрос игрока «Голден Стэйт» Эндрю Уиггинса об освобождении от прохождения вакцинации по религиозным причинам. Об этом сообщает пресс-служба НБА.

«НБА рассмотрела и отклонила запрос Эндрю Виггинса о религиозном освобождении от выполнения приказа Министерства здравоохранения Сан-Франциско, требующего вакцинации от COVID-19 для всех лиц в возрасте от 12 лет и старше на крупных мероприятиях в закрытых помещениях, — говорится в сообщении. — Уиггинс не сможет участвовать в домашних матчах команды до тех пор, пока не выполнит требования города».

«Голден Стэйт» проведет первый домашний матч 7 октября в рамках подготовки к предстоящему сезону. Первый матч регулярного чемпионата НБА команда сыграет на своей площадке 20 октября.