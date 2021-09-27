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15:31 (мск), источник: Матч ТВ

Ирвинг отказывается вакцинироваться, поддерживая теорию о заговоре против темнокожих

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг входит в число баскетболистов, отказывающихся от вакцинации.

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Источник: AFP 2021

The Rolling Stone опубликовал статью о сторонниках антипрививочного движения в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Ирвинг, который является вице-президентом исполнительного комитета союза игроков, недавно начал лайкать посты в Instagram конспиролога, который утверждает, что «тайные общества» внедряют вакцины, чтобы подключить темнокожих людей к главному компьютеру для осуществления «плана сатаны».

Кампания дезинформации о микрочипах Moderna распространилась среди нескольких команд НБА и в групповых чатах. Это подтверждают многие действующие игроки, члены Зала Славы, руководители лиг, работники арен и вирусологи.

Согласно постановлению, в Нью-Йорке и Сан-Франциско от профессиональных спортсменов требуется предъявить доказательство получения одной дозы вакцины против COVID-19 для игры в помещении. Ирвинг рискует пропустить домашние матчи своей команды, если не вакцинируется.

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