Карл-Энтони Таунс сбросил 22 кг после заражения коронавирусом

«Мне не раз казалось, что это чересчур. Помню, что у меня была высокая температура. Кроме того, я похудел на 22 килограмма. А ведь я был таким же большим, как Д’Анджело Расселл», — приводит слова Таунса Sports Illustrated.

Таунс провёл шесть сезонов за «Миннесоту», в течение которых только один раз участвовал в плей-офф. Контракт 25-летнего центрового рассчитан до 2024 года. Таунс получает более $ 30 млн в год.



Ранее стала известна причина, по которой «Миннесота Тимбервулвз» уволила Герссона Росаса с поста президента по баскетбольным операциям. 43-летний специалист трудился в клубе с мая 2019 года, ранее он успел поработать в «Даллас Маверикс» и «Хьюстон Рокетс».