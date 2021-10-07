Четырем чемпионам НБА предъявлены обвинения в мошенничестве, сообщают СМИ

Обвинительное заключение было вынесено на заседании федерального суда Манхэттена в Нью-Йорке в четверг. Всего по делу проходят 18 бывших игроков НБА, из них 16 человек находятся под стражей.

Среди обвиняемых были чемпионы НБА Энтони Аллен и Глен Дэвис (в составе «Бостон Селтикс» — 2008 год), Шеннон Браун («Лос-Анджелес Лейкерс» — 2009, 2010) и Мэлвин Эли («Сан-Антонио Сперс» — 2007), а также бывшие игроки клубов лиги Дариус Майлз, Милт Паласио, Джамарио Мун, Антуан Райт, Себастьян Телфэйр и Алан Андерсон.

По данным прокуратуры, бывшие игроки НБА участвовали в широко распространенной схеме мошенничества, подавая ложные требования о возмещении медицинских и стоматологических расходов, которые на самом деле никогда не были понесены. Такая схема применялась как минимум с 2017 по 2020 год, когда по поводу ложных претензий было выплачено около 3,9 миллиона долларов, из них обвиняемые незаконным путем получили 2,5 миллиона.