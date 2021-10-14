«Бруклин» отказался продлевать контракт с Кайри Ирвингом, который потеряет $ 186 млн
«Бруклин Нетс» больше не ведёт переговоры по продлению контракта с разыгрывающим Кайри Ирвингом, сообщает Bleacher Report.
«Бруклин Нетс» больше не ведёт переговоры по продлению контракта с разыгрывающим Кайри Ирвингом, сообщает Bleacher Report.
Летом генеральный менеджер «Нетс» Шон Маркс утверждал, что Ирвингу и Джеймсу Хардену предложены новые контракты и выражал уверенность в успешном завершении переговоров по ходу сезона. Позиция клуба по Ирвингу изменилась, когда баскетболист отказался вакцинироваться от коронавируса.
«Ирвинг готов пожертвовать 16 миллионами долларов зарплаты за следующий сезон, а также 186 миллионами долларов в качестве продления, которые больше ему не предлагаются», — заявил инсайдер Шэмс Чарания.