«Бруклин» отказался продлевать контракт с Кайри Ирвингом, который потеряет $ 186 млн

Летом генеральный менеджер «Нетс» Шон Маркс утверждал, что Ирвингу и Джеймсу Хардену предложены новые контракты и выражал уверенность в успешном завершении переговоров по ходу сезона. Позиция клуба по Ирвингу изменилась, когда баскетболист отказался вакцинироваться от коронавируса.

Кайри отстранён от участия во всех матчах и тренировках «Нетс». Его действующий контракт истекает в конце сезона-2022/2023.