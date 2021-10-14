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10:22 (мск), источник: Чемпионат.com

«Бруклин» отказался продлевать контракт с Кайри Ирвингом, который потеряет $ 186 млн

«Бруклин Нетс» больше не ведёт переговоры по продлению контракта с разыгрывающим Кайри Ирвингом, сообщает Bleacher Report.

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Источник: AP 2021

Летом генеральный менеджер «Нетс» Шон Маркс утверждал, что Ирвингу и Джеймсу Хардену предложены новые контракты и выражал уверенность в успешном завершении переговоров по ходу сезона. Позиция клуба по Ирвингу изменилась, когда баскетболист отказался вакцинироваться от коронавируса.

Кайри отстранён от участия во всех матчах и тренировках «Нетс». Его действующий контракт истекает в конце сезона-2022/2023.

«Ирвинг готов пожертвовать 16 миллионами долларов зарплаты за следующий сезон, а также 186 миллионами долларов в качестве продления, которые больше ему не предлагаются», — заявил инсайдер Шэмс Чарания.

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