Стефен Карри установил рекорд века за «Голден Стэйт» в матче-открытии сезона НБА

Карри оформил второй трипл-дабл в истории франшизы «Уорриорз» в матче-открытии сезона. Ранее это делал только Энди Филлипп (21 очко, 11 подборов, 10 передач) 1 ноября 1952 года.

Наиболее результативным игроком матча «Лейкерс» — «Уорриорз» стал 36-летний форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс, отметившийся дабл-даблом из 34 очков, 11 подборов и 5 передач. Ещё один дабл-дабл в составе хозяев у форварда Энтони Дэвиса — 33 очка, 11 подборов и 2 передачи.



Самый значительный вклад в победу «Голден Стэйт» внесли защитник Джордан Пул (20 очков, 2 подбора и 3 передачи) и разыгрывающий Стефен Карри, отличившийся трип-даблом (21 очко, 10 подборов и 10 передач).