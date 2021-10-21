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11:23 (мск), источник: ТАСС

«Бостон» проиграл «Нью-Йорку» в матче НБА, несмотря на 46 очков Брауна

«Нью-Йорк» победил во втором овертайме со счетом 138:134.

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Источник: AP 2021

ТАСС, 21 октября. «Нью-Йорк» обыграл «Бостон» во втором овертайме со счетом 138:134 в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник «Бостона» Джейлен Браун, набравший 46 очков. Дабл-даблы на счету его одноклубников Джейсона Тейтума (20 очков + 11 подборов) и Роберта Уильямса (16 очков + 10 подборов). У «Нью-Йорка» больше всего очков набрал форвард Джулиус Рэндл (35), дабл-дабл оформил центровой команды Митчелл Робинсон (11 очков + 17 подборов).

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Браун стал первый игроком в истории «Бостона», набравшим 46 очков в стартовом для команды матче сезона. 3 ноября 2004 года Пол Пирс отметился 35 очками в игре против «Филадельфии» (95:98).

Команды провели первый матч в текущем розыгрыше регулярного чемпионата. 23 октября «Нью-Йорк» в гостях сыграет с «Орландо», «Бостон» в тот же день проведет домашнюю встречу против «Торонто».

Результаты других матчей игрового дня: «Детройт» — «Чикаго» — 88:94; «Шарлотт» — «Индиана» — 123:122; «Торонто» — «Вашингтон» — 83:98; «Мемфис» — «Кливленд» — 132:121; «Миннесота» — «Хьюстон» — 124:106; «Нью-Орлеан» — «Филадельфия» — 97:117.

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