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10:45 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Лейкерс» проиграли «Финиксу» в матче НБА

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. «Лос-Анджелес Лейкерс» потерпел домашнее поражение от «Финикс Санз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

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Источник: AP 2021

Встреча, прошедшая в пятницу в Лос-Анджелесе, завершилась со счетом 115:105 (23:26, 34:18, 37:23, 21:38) в пользу гостей. У победителей самым результативным на площадке был Крис Пол, оформивший дабл-дабл (23 очка + 14 передач). У хозяев 25 очков набрал Леброн Джеймс, а Энтони Дэвис (22 очка + 14 подборов) и Расселл Уэстбрук (15 очков + 11 подборов) оформили по дабл-даблу.

В другом матче дня Кевин Дюрэнт отметился трипл-даблом и помог «Бруклин Нетс» обыграть на выезде «Филадельфию» со счетом 114:109 (28:34, 27:28, 30:29, 29:18). На счету Дюрэнта 29 очков, а также 15 подборов и 12 передач. Также у победителей 23 очка набрал Ламаркус Олдридж, 20 баллов на счету Джеймса Хардена. У хозяев по 23 очка на свой счет записали Тобиас Харрис и Сет Карри.

Результаты остальных матчей дня:

«Вашингтон Уизардс» — «Индиана Пэйсерс» — 135:134 (овертайм),

«Кливленд Кавальерс» — «Шарлотт Хорнетс» — 112:123,

«Орландо Мэджик» — «Нью-Йорк Никс» — 96:121,

«Бостон Селтикс» — «Торонто Рэпторс» — 83:115,

«Хьюстон Рокетс» — «Оклахома-Сити Тандер» — 124:91,

«Чикаго Буллс» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 128:112,

«Денвер Наггетс» — «Сан-Антонио Сперс» — 102:96,

«Сакраменто Кингз» — «Юта Джаз» — 101:110.

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