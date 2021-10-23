«Лейкерс» проиграли «Финиксу» в матче НБА

Встреча, прошедшая в пятницу в Лос-Анджелесе, завершилась со счетом 115:105 (23:26, 34:18, 37:23, 21:38) в пользу гостей. У победителей самым результативным на площадке был Крис Пол, оформивший дабл-дабл (23 очка + 14 передач). У хозяев 25 очков набрал Леброн Джеймс, а Энтони Дэвис (22 очка + 14 подборов) и Расселл Уэстбрук (15 очков + 11 подборов) оформили по дабл-даблу.

В другом матче дня Кевин Дюрэнт отметился трипл-даблом и помог «Бруклин Нетс» обыграть на выезде «Филадельфию» со счетом 114:109 (28:34, 27:28, 30:29, 29:18). На счету Дюрэнта 29 очков, а также 15 подборов и 12 передач. Также у победителей 23 очка набрал Ламаркус Олдридж, 20 баллов на счету Джеймса Хардена. У хозяев по 23 очка на свой счет записали Тобиас Харрис и Сет Карри.