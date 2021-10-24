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12:22 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Портленд» разгромил «Финикс», «Чикаго» одержал третью победу подряд, «Кливленд» победил «Атланту»

Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА.

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Источник: AP 2021

«Милуоки» на выезде обыграл «Сан-Антонио» со счетом 121:111. В составе победителей больше всех набрали Крис Миддлтон (28 очков) и Яннис Адетокунбо (21 очко). У «Сан-Антонио» Даг Макдермотт набрал 25 очков, а Келдон Джонсон 20 очков.

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В другом матче «Чикаго» дома обыграл «Детройт» со счетом 97:82. В составе «Буллз» больше всех набрал Демар Дерозан (21 очко). У «Пистонс» самым результативным стал Саддик Бэй (20 очков).

«Портленд» дома разгромил «Финикс» со счетом 134:105. В составе победителей Си Джей Макколлум набрал 28 очков. В составе «Финикса» Девин Букер забросил 21 очко.

«Мемфис» на выезде обыграл «Клипперс» со счетом 120:114. В составе «Гриззлиз» лучшими на паркете были Джа Морант (28 очков). У «Клипперс» больше всех набрал Пол Джордж (41 очко).

В других встречах «Кливленд» победил «Атланту» (101:95), «Индиана» в овертайме обыграла «Майами» (102:91), «Даллас» в гостях взял верх над «Торонто» (103:95), а «Миннесота» переиграла «Нью-Орлеан» (96:89).

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НБА

Регулярный сезон

«Кливленд» — «Атланта» — 101:95 (24:27, 28:28, 31:17, 18:23).

«Индиана» — «Майами» — 102:91 ОТ (28:24, 28:22, 8:17, 22:23, 16:5).

«Торонто» — «Даллас» — 95:103 (25:18, 26:27, 21:29, 23:29).

«Миннесота» — «Нью-Орлеан» — 96:89 (28:27, 26:14, 15:26, 27:22).

«Чикаго» — «Детройт» — 97:82 (31:28, 23:15, 25:11, 18:28).

«Сан-Антонио» — «Милуоки» — 111:121 (32:32, 20:24, 29:29, 30:36).

«Портленд» — «Финикс» — 134:105 (30:24, 37:23, 39:34, 28:24).

«ЛА Клипперс» — «Мемфис» — 114:120 (34:25, 28:34, 27:38, 25:23).

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