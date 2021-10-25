Кроссовки Майкла Джордана проданы с аукциона почти за 1,5 миллиона долларов

Кроссовки Майкла Джордана проданы с аукциона почти за 1,5 миллиона долларов

Кроссовки Майкла Джордана с дебютного сезона в НБА в 1984 году проданы на аукционе Sotheby’s в Лас-Вегасе.