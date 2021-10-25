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11:36 (мск), источник: Матч ТВ

Кроссовки Майкла Джордана проданы с аукциона почти за 1,5 миллиона долларов

Кроссовки Майкла Джордана с дебютного сезона в НБА в 1984 году проданы на аукционе Sotheby’s в Лас-Вегасе.

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Источник: AFP 2021

Лот ушел за 1,472 миллиона долларов, сообщается на странице организаторов аукциона в Twitter. Это рекордная сумма в истории аукционов Sotheby’s для спортивной обуви.

Покупателем кроссовок стал коллекционер карточек Ник Фиорелла.

Джордан является шестикратным чемпионом НБА в составе «Чикаго». Он 14 раз участвовал в Матче всех звезд НБА.

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