Кроссовки Майкла Джордана проданы с аукциона почти за 1,5 миллиона долларов
Кроссовки Майкла Джордана с дебютного сезона в НБА в 1984 году проданы на аукционе Sotheby’s в Лас-Вегасе.
Кроссовки Майкла Джордана с дебютного сезона в НБА в 1984 году проданы на аукционе Sotheby’s в Лас-Вегасе.
Лот ушел за 1,472 миллиона долларов, сообщается на странице организаторов аукциона в Twitter. Это рекордная сумма в истории аукционов Sotheby’s для спортивной обуви.
Покупателем кроссовок стал коллекционер карточек Ник Фиорелла.
Джордан является шестикратным чемпионом НБА в составе «Чикаго». Он 14 раз участвовал в Матче всех звезд НБА.