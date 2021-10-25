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11:51 (мск), источник: Sport24

22 очка Леброна и дабл-дабл Уэстбрука помогли «Лейкерс» добыть первую победу в сезоне

«Лос-Анджелес Лейкерс» победил «Мемфис Гриззлиз» в матче регулярного чемпионата НБА со счетом 121:118.

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Источник: AP 2021
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В составе победителей 28 очков набрал Кармело Энтони, еще 22 — Леброн Джеймс, а Расселл Уэстбрук оформил дабл-дабл из 13 очков и 13 передач.

У проигравших 40 очков и 10 передач на счету Джа Моранта, а Стивен Адамс сделал дабл-дабл из 14 очков и 16 подборов.

Отметим, что это первая победа «Лейкерс» в новом регулярном чемпионате после двух поражений на старте.

В другом матче «Голден Стэйт Уорриорз» обыграл «Сакраменто Кингз» — 119:107.

У победителей дабл-дабл из 27 очков и 10 передач сделал Стефен Карри. У проигравших 24 очка заработал Харрисон Барнс.

НБА. Регулярный чемпионат

«Лейкерс — Мемфис» — 121:118 (29:24, 33:32, 25:34, 34:28).

«Сакраменто» — «Голден Стэйт» — 107:119 (31:29, 31:31, 26:30, 19:29).

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