22 очка Леброна и дабл-дабл Уэстбрука помогли «Лейкерс» добыть первую победу в сезоне

В составе победителей 28 очков набрал Кармело Энтони, еще 22 — Леброн Джеймс, а Расселл Уэстбрук оформил дабл-дабл из 13 очков и 13 передач.

У проигравших 40 очков и 10 передач на счету Джа Моранта, а Стивен Адамс сделал дабл-дабл из 14 очков и 16 подборов.

Отметим, что это первая победа «Лейкерс» в новом регулярном чемпионате после двух поражений на старте.

В другом матче «Голден Стэйт Уорриорз» обыграл «Сакраменто Кингз» — 119:107.

У победителей дабл-дабл из 27 очков и 10 передач сделал Стефен Карри. У проигравших 24 очка заработал Харрисон Барнс.

НБА. Регулярный чемпионат

«Лейкерс — Мемфис» — 121:118 (29:24, 33:32, 25:34, 34:28).