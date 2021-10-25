22 очка Леброна и дабл-дабл Уэстбрука помогли «Лейкерс» добыть первую победу в сезоне
«Лос-Анджелес Лейкерс» победил «Мемфис Гриззлиз» в матче регулярного чемпионата НБА со счетом 121:118.
«Лос-Анджелес Лейкерс» победил «Мемфис Гриззлиз» в матче регулярного чемпионата НБА со счетом 121:118.
В составе победителей 28 очков набрал Кармело Энтони, еще 22 — Леброн Джеймс, а Расселл Уэстбрук оформил дабл-дабл из 13 очков и 13 передач.
У проигравших 40 очков и 10 передач на счету Джа Моранта, а Стивен Адамс сделал дабл-дабл из 14 очков и 16 подборов.
Отметим, что это первая победа «Лейкерс» в новом регулярном чемпионате после двух поражений на старте.
В другом матче «Голден Стэйт Уорриорз» обыграл «Сакраменто Кингз» — 119:107.
У победителей дабл-дабл из 27 очков и 10 передач сделал Стефен Карри. У проигравших 24 очка заработал Харрисон Барнс.
НБА. Регулярный чемпионат
«Лейкерс — Мемфис» — 121:118 (29:24, 33:32, 25:34, 34:28).
«Сакраменто» — «Голден Стэйт» — 107:119 (31:29, 31:31, 26:30, 19:29).