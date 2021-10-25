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13:59 (мск), источник: BBC News Русская служба

Кроссовки Майкла Джордана проданы на аукционе за рекордные 1,47 миллиона долларов

Легенда американского баскетбола играл в этих красно-белых кроссовках в своем первом сезоне в НБА в 1984 году, выступая за Chicago Bulls.

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Источник: BBC News Русская служба

Кроссовки звезды американского баскетбола Майкла Джордана были проданы на аукционе за рекордные 1,47 миллиона долларов.

Джордан играл в этих красно-белых Nike Air Ships за команду Chicago Bulls в своем первом сезоне в 1984 году.

В этом же году Джордан и компания Nike начали сотрудничество по созданию его фирменного бренда одежды и обуви.

Это самая высокая цена, когда-либо вырученная за игровую обувь в любом виде спорта.

Многие считают Джордана лучшим игроком в истории баскетбола.

Большую часть своей карьеры игравший за Chicago Bulls в позиции атакующего защитника, Джордан стал культовой фигурой в истории баскетбола и помог поднять авторитет НБА в мире.

Джордан оставил большой спорт в 2003 году, сумев стать первым игроком-миллиардером в истории НБА.

«Этот рекордный результат для Jordan Nike Air Ships подтверждает место Майкла Джордана и франшизы Air Jordan на вершине рынка кроссовок», — сказал в воскресенье сотрудник аукцтонного дома «Сотбис» Брам Вахтер после окончания торгов в Лас-Вегасе.

Кроссовки с автографом купил известный коллекционер Ник Фиорелла.

До аукциона кроссовки оценивались от 1 до 1,5 млн долларов.

Однако это не самые дорогие кроссовки из когда-либо проданных. Рекорд принадлежит Nike Air Yeezy 1 Prototypes рэпера Канье Уэста, которые в апреле в рамках частной сделки были проданы за 1,8 миллиона долларов.

Рекордные цены на кроссовки в последние годы обновлялись несколько раз, и сейчас на этом рынке оперируют не только коллекционеры, но и обычные покупатели.

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