«Лейкерс» впервые за 25 лет проиграли матч, упустив преимущество в 25 очков или более

Команда из Лос-Анджелеса впервые за последние 25 лет, включая выступления в плей-офф, проиграла матч, имея преимущество в 25 или более очков по ходу встречи. Максимальное преимущество «Лейкерс» в игре с «Оклахомой» составило 26 очков.