«Миннесота» обыграла «Милуоки» в матче НБА, несмотря на 40 очков Адетокунбо

«Лейкерс» впервые за 25 лет проиграли матч, упустив преимущество в 25 очков или более

Встреча, прошедшая в Милуоки в среду, завершилась со счетом 113:108 (44:34, 22:24, 28:21, 19:29) в пользу гостей. У «Бакс» дабл-дабл оформил греческий форвард Яннис Адетокунбо, который набрал 40 очков и сделал 16 подборов, но его старания не были поддержаны партнерами — второй по результативности в команде Крис Миддлтон набрал только 16 очков.