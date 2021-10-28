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10:43 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Миннесота» обыграла «Милуоки» в матче НБА, несмотря на 40 очков Адетокунбо

Действующий чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Милуоки Бакс» проиграл дома «Миннесоте Тимбервулвз» в матче регулярного чемпионата нового сезона.

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Источник: AP 2021
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Встреча, прошедшая в Милуоки в среду, завершилась со счетом 113:108 (44:34, 22:24, 28:21, 19:29) в пользу гостей. У «Бакс» дабл-дабл оформил греческий форвард Яннис Адетокунбо, который набрал 40 очков и сделал 16 подборов, но его старания не были поддержаны партнерами — второй по результативности в команде Крис Миддлтон набрал только 16 очков.

У победителей 29 очков на счету Дианджело Расселла, по 25 баллов набрали Карл-Энтони Таунс и Энтони Эдвардс, а Джарред Вандербильт сделал дабл-дабл (10 очков + 13 подборов).

Результаты других матчей дня:

«Орландо Мэджик» — «Шарлотт Хорнетс» — 111:120,

«Бостон Селтикс» — «Вашингтон Уизардс» −107:116,

«Бруклин Нетс» — «Майами Хит» — 93:106,

«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Атланта Хокс» — 99:102,

«Торонто Рэпторс» — «Индиана Пэйсерз» — 118:100,

«Оклахома-Сити Тандер» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 123:115,

«Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Мемфис Гриззлис» — 116:96,

«Финикс Санз» — «Сакраменто Кингз» — 107:110,

«Лос-Анджелес Клипперс» — «Кливленд Кавальерс» — 79:92.

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