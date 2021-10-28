«Миннесота» обыграла «Милуоки» в матче НБА, несмотря на 40 очков Адетокунбо
Действующий чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Милуоки Бакс» проиграл дома «Миннесоте Тимбервулвз» в матче регулярного чемпионата нового сезона.
Действующий чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Милуоки Бакс» проиграл дома «Миннесоте Тимбервулвз» в матче регулярного чемпионата нового сезона.
Встреча, прошедшая в Милуоки в среду, завершилась со счетом 113:108 (44:34, 22:24, 28:21, 19:29) в пользу гостей. У «Бакс» дабл-дабл оформил греческий форвард Яннис Адетокунбо, который набрал 40 очков и сделал 16 подборов, но его старания не были поддержаны партнерами — второй по результативности в команде Крис Миддлтон набрал только 16 очков.
У победителей 29 очков на счету Дианджело Расселла, по 25 баллов набрали Карл-Энтони Таунс и Энтони Эдвардс, а Джарред Вандербильт сделал дабл-дабл (10 очков + 13 подборов).
Результаты других матчей дня:
«Орландо Мэджик» — «Шарлотт Хорнетс» — 111:120,
«Бостон Селтикс» — «Вашингтон Уизардс» −107:116,
«Бруклин Нетс» — «Майами Хит» — 93:106,
«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Атланта Хокс» — 99:102,
«Торонто Рэпторс» — «Индиана Пэйсерз» — 118:100,
«Оклахома-Сити Тандер» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 123:115,
«Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Мемфис Гриззлис» — 116:96,
«Финикс Санз» — «Сакраменто Кингз» — 107:110,
«Лос-Анджелес Клипперс» — «Кливленд Кавальерс» — 79:92.