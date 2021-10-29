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11:25 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Мемфис» нанес «Голден Стэйт» первое поражение в сезоне НБА

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. «Мемфис» в овертайме обыграл «Голден Стэйт» в гостевом матче регулярного чемпионата НБА.

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Источник: AP 2021

Встреча, прошедшая в четверг в Сан-Франциско, закончилась со счетом 104:101 (20:37, 25:18, 28:24, 25:19, 6:3) в пользу гостей. В составе «Гриззлис» Джа Морант набрал 30 очков, у проигравших самым результативным стал Стеффен Карри (36 очков). Для «Уорриорз» это поражение стало первым в текущем сезоне.

Во время загрузки произошла ошибка.

Результаты других матчей дня:

«Вашингтон» — «Атланта» — 122:111,

«Филадельфия» — «Детройт» — 110:102,

«Хьюстон» — «Юта» — 91:122,

«Чикаго» — «Нью-Йорк» — 103:104,

«Даллас» — «Сан-Антонио» — 104:99.

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