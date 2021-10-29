«Мемфис» нанес «Голден Стэйт» первое поражение в сезоне НБА

Встреча, прошедшая в четверг в Сан-Франциско, закончилась со счетом 104:101 (20:37, 25:18, 28:24, 25:19, 6:3) в пользу гостей. В составе «Гриззлис» Джа Морант набрал 30 очков, у проигравших самым результативным стал Стеффен Карри (36 очков). Для «Уорриорз» это поражение стало первым в текущем сезоне.