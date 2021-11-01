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10:48 (мск), источник: ТАСС

Первый в сезоне трипл-дабл Хардена помог «Бруклину» обыграть «Детройт» в матче НБА

Самым результативным игроком встречи стал Кевин Дюрант, в активе которого 23 очка.

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Источник: AP 2021

ТАСС, 1 ноября. «Бруклин» со счетом 117:91 победил «Детройт» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком встречи стал форвард Кевин Дюрант, в активе которого 23 очка. Защитник хозяев Джеймс Харден оформил свой первый в сезоне трипл-дабл — 18 очков, 10 подборов и 12 результативных передач. В составе проигравших больше всех очков набрал разыгрывающий Кори Джозеф — 13.

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«Бруклин» одержал четвертую победу в сезоне при трех поражениях, команда занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Детройт» идет 13-м с одной победой в шести играх. «Бруклин» в следующем матче в ночь на четверг примет «Атланту», а «Детройт» в ночь на среду дома сыграет с «Милуоки».

В других матчах «Шарлотт» на своем паркете победил «Портленд» (125:113), а «Юта» в гостях оказалась сильнее «Милуоки».

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