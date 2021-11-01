Первый в сезоне трипл-дабл Хардена помог «Бруклину» обыграть «Детройт» в матче НБА
Самым результативным игроком встречи стал Кевин Дюрант, в активе которого 23 очка.
Самым результативным игроком встречи стал Кевин Дюрант, в активе которого 23 очка.
ТАСС, 1 ноября. «Бруклин» со счетом 117:91 победил «Детройт» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Самым результативным игроком встречи стал форвард Кевин Дюрант, в активе которого 23 очка. Защитник хозяев Джеймс Харден оформил свой первый в сезоне трипл-дабл — 18 очков, 10 подборов и 12 результативных передач. В составе проигравших больше всех очков набрал разыгрывающий Кори Джозеф — 13.
«Бруклин» одержал четвертую победу в сезоне при трех поражениях, команда занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Детройт» идет 13-м с одной победой в шести играх. «Бруклин» в следующем матче в ночь на четверг примет «Атланту», а «Детройт» в ночь на среду дома сыграет с «Милуоки».
В других матчах «Шарлотт» на своем паркете победил «Портленд» (125:113), а «Юта» в гостях оказалась сильнее «Милуоки».