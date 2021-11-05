«Оклахома-Сити» победила «Лейкерс» в матче НБА

Встреча, прошедшая в четверг в Лос-Анджелесе, завершилась со счетом 107:104 (21:25, 27:27, 24:28, 35:24) в пользу «Тандер». В составе победителей 28 очков набрал Шэй Гилджес-Александер, дабл-дабл оформил Деррик Фейворс — 10 очков, 11 подборов. У «Лейкерс» дабл-даблом отметился Энтони Дэвис — 29 баллов, 18 подборов, его одноклубник Расселл Уэстбрук записал на свой счет 27 очков.