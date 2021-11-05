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12:15 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Оклахома-Сити» победила «Лейкерс» в матче НБА

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. «Оклахома-Сити Тандер» одержала победу над «Лос-Анджелес Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА.

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Источник: AP 2021

Встреча, прошедшая в четверг в Лос-Анджелесе, завершилась со счетом 107:104 (21:25, 27:27, 24:28, 35:24) в пользу «Тандер». В составе победителей 28 очков набрал Шэй Гилджес-Александер, дабл-дабл оформил Деррик Фейворс — 10 очков, 11 подборов. У «Лейкерс» дабл-даблом отметился Энтони Дэвис — 29 баллов, 18 подборов, его одноклубник Расселл Уэстбрук записал на свой счет 27 очков.

Другие матчи дня завершились следующим образом:

«Детройт» — «Филадельфия» — 98:109,

«Атланта» — «Юта» — 98:116,

«Майами» — «Бостон» — 78:95,

«Финикс» — «Хьюстон» — 123:111.

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