Голливудский актёр жёстко оскорбил Кайри Ирвинга

Во время стэнд-ап выступления в Нью-Йорке Рок обратился к залу с вопросом, присутствуют ли на концерте антиваксеры. Несмотря на то, что законы Нью-Йорка запрещают посещение публичных мероприятий без вакцинации, Крис вызвал аплодисменты этим вопросом.

Напомним, Ирвинг не может принимать участие в домашних играх регулярного чемпионата НБА из-за требований штата Нью-Йорк о вакцинации от коронавируса. В итоге клуб решил отстранить Кайри от всех тренировок и матчей, отказавшись от идеи с частичной занятостью баскетболиста. Пока неизвестно, что будет с карьерой Ирвинга дальше. Возможно, он вовсе закончит с баскетболом.