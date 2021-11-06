Трипл-дабл Хардена помог «Бруклину» обыграть «Детройт» в матче НБА

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Бруклина» Кевин Дюрант, набравший 29 очков и сделавший 10 подборов. Его одноклубник Джеймс Харден оформил трипл-дабл (13 очков + 10 подборов + 10 передач). У «Детройта» 17 очков набрал первый номер драфта 2021 года Кейд Каннингем, форвард хозяев Келли Олиник сделал дабл-дабл (14 очков + 10 подборов).

«Бруклин» одержал шесть побед в девяти матчах и занимает пятое место в таблице Восточной конференции, «Детройт» с одной выигранной встречей из девяти идет на последней, 15-й строчке. Следующий матч «Бруклин» проведет 7 ноября в гостях против «Торонто», «Детройт» 11 ноября сыграет на выезде с «Хьюстоном».