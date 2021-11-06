Новый мэр Нью-Йорка принял окончательное решение по Кайри Ирвингу

Именно из-за этого требования разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг не может принимать участия в домашних матчах команды.



«Нью-Йорк не станет вносить изменения в нынешние правила», — приводит слова Адамса ESPN US.



По мнению Адамса, ответственность в поиске решения вопроса по Ирвингу лежит на самом Кайри и Национальной баскетбольной ассоциации. Сам Адамс приступит к выполнению обязанностей 1 января.



Напомним, «Бруклин» принял решение отстранить Ирвинга от всех матчей сезона, отказавшись от идеи с частичной занятостью баскетболиста. Пока неизвестно, что будет с карьерой Ирвинга дальше.