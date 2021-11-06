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12:18 (мск), источник: Чемпионат.com

Новый мэр Нью-Йорка принял окончательное решение по Кайри Ирвингу

Недавно избранный мэр Нью-Йорка Эрик Адамс заявил, что власти города не станут менять предписания относительно обязательной вакцинации от коронавируса.

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Источник: AP 2021

Именно из-за этого требования разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг не может принимать участия в домашних матчах команды.

«Нью-Йорк не станет вносить изменения в нынешние правила», — приводит слова Адамса ESPN US.

По мнению Адамса, ответственность в поиске решения вопроса по Ирвингу лежит на самом Кайри и Национальной баскетбольной ассоциации. Сам Адамс приступит к выполнению обязанностей 1 января.

Напомним, «Бруклин» принял решение отстранить Ирвинга от всех матчей сезона, отказавшись от идеи с частичной занятостью баскетболиста. Пока неизвестно, что будет с карьерой Ирвинга дальше.

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