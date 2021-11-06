Масштабные планы сорвались. Стефен Карри разочарован ситуацией в «Голден Стэйт»

«Голден Стэйт Уорриорз» убедительно стартовал в регулярном чемпионате НБА (7−1) и делит первое место в турнирной таблице Западной конференции с «Юта Джаз». Стефен Карри показывает отличный баскетбол. Не так уж плох Дрэймонд Грин, если сравнивать с предыдущими двумя сезонами. Эндрю Уиггинс не оправдывает зарплату $ 30+ млн в год, но всё-таки вносит немалый вклад в победы команды. Ролевики Джордан Пул, Гэри Пэйтон-младший, Отто Портер, Неманья Бьелица обеспечивают качественную глубину.

Кроме того, у команды Стива Керра есть внутренний резерв для улучшения. «Уорриорз» ждут восстановления Клэя Томпсона зимой. Пропустивший два года 5-кратный участник Матча звёзд НБА может сделать «Голден Стэйт» по-настоящему опасным соперником в плей-офф. Однако «Уорриорз» не дотягивают до уровня династии периода 2015−2019. Аналог Кевина Дюранта в Сан-Франциско не приедет, но потенциал нынешней команды можно заметно увеличить, чтобы «Уорриорз» считались ровней фаворитам на титул «Бруклин Нетс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Это очень хорошо понимает Карри. Хотя у руководства «Уорриорз» иное мнение на этот счёт.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--70ff24592194755c2686" data-vnd="70ff24592194755c2686" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=70ff24592194755c2686" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

33-летний разыгрывающий хочет максимизировать потенциал команды в последние годы своей карьеры. В свою очередь, владелец «Уорриорз» Джо Лэйкоб думает о будущем и не желает, чтобы после ухода Карри через несколько лет осталась «выжженная земля».

«Голден Стэйт» трижды выбирал под лотерейными пиками на последних двух драфтах. «Уорриорз» делают ставку на Джеймса Уайзмена и Жонатана Кумингу. Владелец клуба Джо Лэйкоб отчётливо дал понять, что не заинтересован в обмене этих игроков. Он хочет, чтобы эти парни находились здесь в течение следующего десятилетия. Это противоречит тому, что входит в планы Карри. Стефен намерен максимизировать потенциал команды в следующие несколько лет. За кулисами были определённые трения из-за этой проблемы", — сообщил журналист The Athletic Энтони Слэйтер.

Логику Карри понять можно. Стефен способен отыграть на элитном уровне около трёх лет. Закат карьеры — точно не тот период, когда хочется возиться с сырой молодёжью. «Голден Стэйт» пережил крутое падение за последние два года, что позволило пополнить состав тремя лотерейными проспектами. Проблема в том, что Джеймс Уайзмен, Жонатан Куминга и Мозес Муди не являются игроками с суперзвёздным потенциалом.

Уайзмен был выбран под вторым пиком драфта-2020. Классический центровой, востребованность которых в НБА стремительно падает. Джеймс пытается добавить в своей арсенал трёхочковый бросок, но этого мало. Вероятно, он станет игроком выше среднего уровня по меркам лиги, однако не суперзвездой. Ещё одной большой проблемой является здоровье Уайзмена. В сезоне новичка он сыграл всего 39 матчей, а в этом регулярном чемпионате ещё не выходил на площадку. Срок восстановления 20-летнего «большого» после разрыва мениска остаётся неопределённым.

Лёгкий форвард Куминга и атакующий защитник Муди были задрафтованы под 7-м и 14-м пиками в этом году. Изначально понятно, что они не являются талантами поколения. Скорее всего, потолок обоих — статус надёжных ролевиков в НБА. Возможно, кто-то из них выстрелит и раскроется, но случится это не скоро. Сейчас Жонатан и Мозес даже близко не готовы оказывать значимое влияние в лиге. Куминга получает 5 минут в среднем и набирает 1,7 очка и 1,0 подбора. Муди играет 6,8 минут, записывая на свой счёт 2,2 очка и 1,2 подбора.

«Голден Стэйт» находится в верхней части турнирной таблицы, но это не значит, что у команды нет недостатков. Контракт Уиггинса — самая очевидная проблема. Эндрю должен получить $ 65 млн за ближайшие два года. Соглашение практически истекающее, так что уже относится к разряду обмениваемых. Для сброса контракта Уиггинса придётся «подсластить сделку» активами на перспективу. То есть отдать Уайзмена, Кумингу и / или Муди. Не такая уж большая цена за состоявшегося топового игрока.

Кто может пополнить «Голден Стэйт»? Бен Симмонс — самый вероятный кандидат на обмен среди звёзд НБА, но «Уорриорз» вроде как отказались от идеи с его приобретением. Отсутствие трёхочкового броска и дублирование навыков Дрэймонда Грина — очевидные минусы Бена.

Кроме того, недавнее поведение Симмонса в «Филадельфии Сиксерс» свидетельствует о том, что у него есть серьёзные проблемы с трудовой этикой и, возможно, даже с психикой. Кайри Ирвинг не подходит «Голден Стэйт», поскольку в Сан-Франциско действуют такие же ограничения для невакцинированных игроков, как и в Нью-Йорке.

Самый интересный вариант — Дэмьен Лиллард. Разыгрывающий неоднократно выражал приверженность организации «Портленд Трэйл Блэйзерс», однако до дедлайна ещё очень много времени и позиция может кардинально измениться. В НБА обменные запросы звёзд часто бывают спонтанными и непредсказуемыми.

Карл-Энтони Таунс — ещё один пока что верный своему клубу топ-игрок. В его ситуации тоже не всё так однозначно. «Миннесота Тимбервулвз» начала терпеть последовательные неудачи. Таунс делал резкие заявления в СМИ об отсутствии идентичности у команды. Дело может и до обменного запроса дойти, если в ближайшее время «Миннесота» крепко осядет на дне турнирной таблицы.

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Кевин Лав, Кристапс Порзингис, Паскаль Сиакам — менее именитые и талантливые исполнители по сравнению с Лиллардом и Таунсом, но договориться об их трансфере не составит большого труда. «Голден Стэйт» всегда будет фаворитом на обмен недовольной звезды, оказавшейся в несовершенной среде. Многие хотели бы выступать на крупном рынке в Калифорнии в компании с Карри, Грином и Томпсоном. Хотя это не главная причина.

«Голден Стэйт» просто может предложить другому клубу лучшие активы на фоне конкурентов. Карри понимает это, но руководство «Уорриорз» придерживается иной позиции. Возможно, неудача в плей-офф заставит Лэйкоба и его подчинённых изменить позицию, но пока что масштабные планы Карри сорвались. Стефен разочарован сложившейся ситуацией в «Голден Стэйт». Он продолжит профессионально выполнять свои обязанности на паркете, хотя горький осадок останется. Особенно неприятные чувства могут возникнуть в случае неудачи в плей-офф, когда наличие в ростере нескольких незрелых исполнителей рискует по-настоящему дать о себе знать.