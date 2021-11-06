Масштабные планы сорвались. Стефен Карри разочарован ситуацией в «Голден Стэйт»
Руководство «Уорриорз» имеет отличную возможность приобрести состоявшихся исполнителей, но упорно отказывается от этой идеи.
Руководство «Уорриорз» имеет отличную возможность приобрести состоявшихся исполнителей, но упорно отказывается от этой идеи.
«Голден Стэйт Уорриорз» убедительно стартовал в регулярном чемпионате НБА (7−1) и делит первое место в турнирной таблице Западной конференции с «Юта Джаз». Стефен Карри показывает отличный баскетбол. Не так уж плох Дрэймонд Грин, если сравнивать с предыдущими двумя сезонами. Эндрю Уиггинс не оправдывает зарплату $ 30+ млн в год, но всё-таки вносит немалый вклад в победы команды. Ролевики Джордан Пул, Гэри Пэйтон-младший, Отто Портер, Неманья Бьелица обеспечивают качественную глубину.
Кроме того, у команды Стива Керра есть внутренний резерв для улучшения. «Уорриорз» ждут восстановления Клэя Томпсона зимой. Пропустивший два года 5-кратный участник Матча звёзд НБА может сделать «Голден Стэйт» по-настоящему опасным соперником в плей-офф. Однако «Уорриорз» не дотягивают до уровня династии периода 2015−2019. Аналог Кевина Дюранта в Сан-Франциско не приедет, но потенциал нынешней команды можно заметно увеличить, чтобы «Уорриорз» считались ровней фаворитам на титул «Бруклин Нетс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Это очень хорошо понимает Карри. Хотя у руководства «Уорриорз» иное мнение на этот счёт.
33-летний разыгрывающий хочет максимизировать потенциал команды в последние годы своей карьеры. В свою очередь, владелец «Уорриорз» Джо Лэйкоб думает о будущем и не желает, чтобы после ухода Карри через несколько лет осталась «выжженная земля».
«Голден Стэйт» трижды выбирал под лотерейными пиками на последних двух драфтах. «Уорриорз» делают ставку на Джеймса Уайзмена и Жонатана Кумингу. Владелец клуба Джо Лэйкоб отчётливо дал понять, что не заинтересован в обмене этих игроков. Он хочет, чтобы эти парни находились здесь в течение следующего десятилетия. Это противоречит тому, что входит в планы Карри. Стефен намерен максимизировать потенциал команды в следующие несколько лет. За кулисами были определённые трения из-за этой проблемы", — сообщил журналист The Athletic Энтони Слэйтер.
Логику Карри понять можно. Стефен способен отыграть на элитном уровне около трёх лет. Закат карьеры — точно не тот период, когда хочется возиться с сырой молодёжью. «Голден Стэйт» пережил крутое падение за последние два года, что позволило пополнить состав тремя лотерейными проспектами. Проблема в том, что Джеймс Уайзмен, Жонатан Куминга и Мозес Муди не являются игроками с суперзвёздным потенциалом.
Уайзмен был выбран под вторым пиком драфта-2020. Классический центровой, востребованность которых в НБА стремительно падает. Джеймс пытается добавить в своей арсенал трёхочковый бросок, но этого мало. Вероятно, он станет игроком выше среднего уровня по меркам лиги, однако не суперзвездой. Ещё одной большой проблемой является здоровье Уайзмена. В сезоне новичка он сыграл всего 39 матчей, а в этом регулярном чемпионате ещё не выходил на площадку. Срок восстановления 20-летнего «большого» после разрыва мениска остаётся неопределённым.
Лёгкий форвард Куминга и атакующий защитник Муди были задрафтованы под 7-м и 14-м пиками в этом году. Изначально понятно, что они не являются талантами поколения. Скорее всего, потолок обоих — статус надёжных ролевиков в НБА. Возможно, кто-то из них выстрелит и раскроется, но случится это не скоро. Сейчас Жонатан и Мозес даже близко не готовы оказывать значимое влияние в лиге. Куминга получает 5 минут в среднем и набирает 1,7 очка и 1,0 подбора. Муди играет 6,8 минут, записывая на свой счёт 2,2 очка и 1,2 подбора.
«Голден Стэйт» находится в верхней части турнирной таблицы, но это не значит, что у команды нет недостатков. Контракт Уиггинса — самая очевидная проблема. Эндрю должен получить $ 65 млн за ближайшие два года. Соглашение практически истекающее, так что уже относится к разряду обмениваемых. Для сброса контракта Уиггинса придётся «подсластить сделку» активами на перспективу. То есть отдать Уайзмена, Кумингу и / или Муди. Не такая уж большая цена за состоявшегося топового игрока.
Кроме того, недавнее поведение Симмонса в «Филадельфии Сиксерс» свидетельствует о том, что у него есть серьёзные проблемы с трудовой этикой и, возможно, даже с психикой. Кайри Ирвинг не подходит «Голден Стэйт», поскольку в Сан-Франциско действуют такие же ограничения для невакцинированных игроков, как и в Нью-Йорке.
Самый интересный вариант — Дэмьен Лиллард. Разыгрывающий неоднократно выражал приверженность организации «Портленд Трэйл Блэйзерс», однако до дедлайна ещё очень много времени и позиция может кардинально измениться. В НБА обменные запросы звёзд часто бывают спонтанными и непредсказуемыми.
Карл-Энтони Таунс — ещё один пока что верный своему клубу топ-игрок. В его ситуации тоже не всё так однозначно. «Миннесота Тимбервулвз» начала терпеть последовательные неудачи. Таунс делал резкие заявления в СМИ об отсутствии идентичности у команды. Дело может и до обменного запроса дойти, если в ближайшее время «Миннесота» крепко осядет на дне турнирной таблицы.
Кевин Лав, Кристапс Порзингис, Паскаль Сиакам — менее именитые и талантливые исполнители по сравнению с Лиллардом и Таунсом, но договориться об их трансфере не составит большого труда. «Голден Стэйт» всегда будет фаворитом на обмен недовольной звезды, оказавшейся в несовершенной среде. Многие хотели бы выступать на крупном рынке в Калифорнии в компании с Карри, Грином и Томпсоном. Хотя это не главная причина.
«Голден Стэйт» просто может предложить другому клубу лучшие активы на фоне конкурентов. Карри понимает это, но руководство «Уорриорз» придерживается иной позиции. Возможно, неудача в плей-офф заставит Лэйкоба и его подчинённых изменить позицию, но пока что масштабные планы Карри сорвались. Стефен разочарован сложившейся ситуацией в «Голден Стэйт». Он продолжит профессионально выполнять свои обязанности на паркете, хотя горький осадок останется. Особенно неприятные чувства могут возникнуть в случае неудачи в плей-офф, когда наличие в ростере нескольких незрелых исполнителей рискует по-настоящему дать о себе знать.
Алексей Фалько