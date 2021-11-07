Трехочковый Дончича вместе с сиреной принес «Далласу» победу в игре НБА

Матч в Далласе закончился со счетом 107:104 в пользу хозяев паркета. Победу «Маверикс» принес трехочковый бросок словенца Луки Дончича на последней секунде основного времени. Всего Дончич набрал 33 очка и стал самым результативным игроком матча.

«Лос-Анджелес Лейкерс» потерпел поражение от «Портленд Трэйл Блэйзерс». Встреча в Портленде завершилась со счетом 105:90 (36:14, 15:22, 42:26, 12:28) в пользу хозяев. У победителей 25 очков набрал Дамиан Лиллард, а босниец Юсуф Нуркич оформил дабл-дабл (15 очков + 17 подборов). У гостей лучший результат показал Малик Монк, набравший 13 очков, при этом все игроки первой пятерки «Лейкерс» не смогли преодолеть рубеж в 10 баллов.

«Финикс Санз» дома победил «Атланту Хокс» со счетом 121:117 (25:26, 34:23, 27:40, 35:19). У хозяев 38 очков набрал Девин Букер, а Крис Пол сделал дабл-дабл (16 очков + 13 передач). У гостей по дабл-даблу оформили Трэй Янг (31 очко + 13 передач) и Джон Коллинс (26 очков + 10 подборов).

Результаты остальных матчей дня:

«Денвер Наггетс» — «Хьюстон Рокетс» — 95:94,

«Майами Хит» — «Юта Джаз» — 118:115,