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11:30 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Дабл-дабл Адетокунбо не спас «Милуоки» от поражения «Вашингтону» в НБА

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. «Вашингтон» на своем паркете переиграл «Милуоки» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

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Источник: AP 2021

Встреча завершилась со счетом 101:94 в пользу столичной команды. В ее составе самым результативным игроком стал Брэдли Бил, набравший 30 очков. У «Милуоки» дабл-дабл сделал Яннис Адетокунбо (29 очков + 18 подборов).

В турнирной таблице Восточной конференции «Вашингтон» идет третьим, «Милуоки» — 11-м. В следующем матче «Милуоки» на выезде встретится с «Филадельфией» 10 ноября, на следующий день «Вашингтон» в гостях сыграет с «Кливлендом».

Результаты других матчей игрового дня:

«Нью-Йорк» — «Кливленд» — 109:126;.

«Орландо» — «Юта» — 107:100;.

«Сакраменто» — «Индиана» — 91:94;.

«Оклахома-Сити» — «Сан-Антонио» — 99:94;.

«Голден Стэйт» — «Хьюстон» — 120:107;.

«Лос-Анджелес Клипперс» — «Шарлотт» — 120:106.

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