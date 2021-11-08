Дабл-дабл Адетокунбо не спас «Милуоки» от поражения «Вашингтону» в НБА
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. «Вашингтон» на своем паркете переиграл «Милуоки» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. «Вашингтон» на своем паркете переиграл «Милуоки» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча завершилась со счетом 101:94 в пользу столичной команды. В ее составе самым результативным игроком стал Брэдли Бил, набравший 30 очков. У «Милуоки» дабл-дабл сделал Яннис Адетокунбо (29 очков + 18 подборов).
В турнирной таблице Восточной конференции «Вашингтон» идет третьим, «Милуоки» — 11-м. В следующем матче «Милуоки» на выезде встретится с «Филадельфией» 10 ноября, на следующий день «Вашингтон» в гостях сыграет с «Кливлендом».
Результаты других матчей игрового дня:
«Нью-Йорк» — «Кливленд» — 109:126;.
«Орландо» — «Юта» — 107:100;.
«Сакраменто» — «Индиана» — 91:94;.
«Оклахома-Сити» — «Сан-Антонио» — 99:94;.
«Голден Стэйт» — «Хьюстон» — 120:107;.
«Лос-Анджелес Клипперс» — «Шарлотт» — 120:106.