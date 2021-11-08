Дабл-дабл Адетокунбо не спас «Милуоки» от поражения «Вашингтону» в НБА

Встреча завершилась со счетом 101:94 в пользу столичной команды. В ее составе самым результативным игроком стал Брэдли Бил, набравший 30 очков. У «Милуоки» дабл-дабл сделал Яннис Адетокунбо (29 очков + 18 подборов).

В турнирной таблице Восточной конференции «Вашингтон» идет третьим, «Милуоки» — 11-м. В следующем матче «Милуоки» на выезде встретится с «Филадельфией» 10 ноября, на следующий день «Вашингтон» в гостях сыграет с «Кливлендом».