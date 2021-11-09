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12:17 (мск), источник: Чемпионат.com

Малик Монк забил невероятный бросок, заставив Леброна выбежать на площадку с трибуны

На арене «Стэйплс Центр» состоялся матч регулярного чемпионата НБА между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Шарлотт Хорнетс» (126:123 ОТ).

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Источник: AP 2021

В концовке третьей четверти атакующему защитнику «Лейкерс» Малику Монку удалось забить невероятный бросок.

На последней секунде Монк, поймав мяч после необычной передачи Кармело Энтони, бросил мяч от центра площадки и угодил точно в кольцо. Поздравлять Монка бросились партнёры по команде, а с трибуны выбежал на паркет травмированный лидер «Лос-Анджелеса» Леброн Джеймс.

Во время загрузки произошла ошибка.

Отметим, что самым результативным игроком хозяев стал Энтони Дэвис, набравший 32 очка и сделавший 12 подборов при четырёх передачах.

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