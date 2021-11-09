Малик Монк забил невероятный бросок, заставив Леброна выбежать на площадку с трибуны

На последней секунде Монк, поймав мяч после необычной передачи Кармело Энтони, бросил мяч от центра площадки и угодил точно в кольцо. Поздравлять Монка бросились партнёры по команде, а с трибуны выбежал на паркет травмированный лидер «Лос-Анджелеса» Леброн Джеймс.