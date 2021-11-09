Чемпионы НБА впервые за несколько лет посетили Белый дом
ВАШИНГТОН, 9 ноя — РИА Новости. Чемпионы Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) впервые за несколько лет посетили с визитом Белый дом и встретились с президентом США.
ВАШИНГТОН, 9 ноя — РИА Новости. Чемпионы Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) впервые за несколько лет посетили с визитом Белый дом и встретились с президентом США.
Речь идет об американском баскетбольном клубе «Милуоки Бакс». В июле команда «Милуоки» обыграла «Финикс Санз» в шестом матче финала плей-офф НБА и впервые с 1971 года стала чемпионом.
Как отмечает телеканал CNN, последний визит к американскому лидеру совершили игроки «Кливленд Кавальерс» в ноябре 2016 года.
За время президентства Дональда Трампа баскетболисты-победители «Голден Стэйт Уорриорз» и «Торонто Рэпторс» не посещали Белый дом из-за несогласия с позицией американского лидера по разным вопросам.
В 2020 году баскетболисты клуба «Лос-Анджелес Лейкерс» не смогли встретиться с президентом из-за ограничений, связанных с пандемией COVID-19.
«Сегодня (в понедельник — ред.) президент (Джо) Байден принял “Милуоки Бакс” в Белом доме, чтобы отпраздновать их победу в чемпионате НБА 2021. Поздравляем вас, “Бакс”, — говорится в сообщении Белого дома в Twitter.
В своем аккаунте в соцсети баскетболисты заявили, что подарили баскетбольные майки (джерси) президенту Джо Байдену и вице-президенту Камале Харрис. На одной из фотографий, опубликованных Белым домом, изображен довольный Байден с майкой команды, а на другой он подписывает баскетбольный мяч.
Президент США во время своего выступления заявил о важности продолжать «традицию спорта и демократии» и подчеркнул важность «единства», командной работы и упорного труда.