Трипл-дабл Хардена и 30 очков Дюранта помогли «Бруклину» разгромить «Орландо»

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Кевин Дюрант, набравший 30 очков. Еще 21 очко принес Ламаркус Олдридж. В активе Джеймса Хардена трипл-дабл из 17 очков, 11 подборов и 11 передач. У «Мэджик» больше всех набрал Терренс Росс — 17 очков.