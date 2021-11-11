Трипл-дабл Хардена и 30 очков Дюранта помогли «Бруклину» разгромить «Орландо»
В ночь на 11 ноября (мск) состоялся матч регулярного чемпионата НБА «Орландо Мэджик» — «Бруклин Нетс». Встреча завершилась победой «Нетс» со счетом 123:90.
В ночь на 11 ноября (мск) состоялся матч регулярного чемпионата НБА «Орландо Мэджик» — «Бруклин Нетс». Встреча завершилась победой «Нетс» со счетом 123:90.
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Кевин Дюрант, набравший 30 очков. Еще 21 очко принес Ламаркус Олдридж. В активе Джеймса Хардена трипл-дабл из 17 очков, 11 подборов и 11 передач. У «Мэджик» больше всех набрал Терренс Росс — 17 очков.
В другом матче «Вашингтон Уизардс» обыграл «Кливленд Кавальерс» со счетом 97:94.