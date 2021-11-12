Игроки НБА устроили массовую потасовку с четырьмя удалениями: видео
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Баскетболисты «Юты Джаз» и «Индианы Пэйсерз» устроили массовую потасовку в четвертой четверти матча регулярного чемпионата НБА.
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Баскетболисты «Юты Джаз» и «Индианы Пэйсерз» устроили массовую потасовку в четвертой четверти матча регулярного чемпионата НБА.
Зачинщиками конфликта стали центровые Руди Гобер («Юта») и Майлз Тернер («Индиана»). Французский баскетболист «джазменов» остался недоволен тем, что судьи не зафиксировали фол на нем после блок-шота Тернера. В падении Гобер прихватил соперника и повалил его на паркет, после чего Тернер толкнул Руди в ответ. Между игроками завязалась драка, к которой подключились и другие баскетболисты, находившиеся на площадке.
В результате инцидента судьи удалили до конца матча Гобера и Тернера, а также игроков «Юты» Донована Митчелла и Джо Инглса, принявших активное участие в потасовке.
Встреча завершилась выездной победой «Индианы» (111:110).