Текущие события
Футбол. Чемпионат мира
20:00
Молдавия
Шотландия
Футбол. Чемпионат мира
22:45
Италия
Швейцария
Футбол. Чемпионат мира
22:45
Северная Ирландия
Литва
Футбол. Чемпионат мира
22:45
Австрия
Израиль
Футбол. Чемпионат мира
22:45
Дания
Фарерские острова
Футбол. Чемпионат мира
22:45
Андорра
Польша
Футбол. Чемпионат мира
22:45
Англия
Албания
Футбол. Чемпионат мира
22:45
Венгрия
Сан-Марино
Хоккей. НХЛ
13.11
Торонто
Калгари
Хоккей. НХЛ
13.11
Баффало
Эдмонтон
Хоккей. НХЛ
13.11
Каролина
Филадельфия
Хоккей. НХЛ
13.11
Коламбус
Вашингтон
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас
Миннесота
32
Хоккей. НХЛ
06:00
Сиэтл
Анахайм
47
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо
Ванкувер
71
Хоккей. НХЛ
13.11
Чикаго
Аризона
Хоккей. НХЛ
04:00
Виннипег
Сан-Хосе
41
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис
Нэшвилл
ОТ
34
Хоккей. НХЛ
03:30
Детройт
Вашингтон
02
Хоккей. НХЛ
03:00
Бостон
Эдмонтон
35
Хоккей. НХЛ
03:00
Монреаль
Калгари
42
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Джерси
Айлендерс
40
Хоккей. НХЛ
03:00
Оттава
Лос-Анджелес
02
Хоккей. НХЛ
03:00
Питтсбург
Флорида
Б
32
Все события
14:48 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Игроки НБА устроили массовую потасовку с четырьмя удалениями: видео

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Баскетболисты «Юты Джаз» и «Индианы Пэйсерз» устроили массовую потасовку в четвертой четверти матча регулярного чемпионата НБА.

Наверх
Источник: Reuters

Зачинщиками конфликта стали центровые Руди Гобер («Юта») и Майлз Тернер («Индиана»). Французский баскетболист «джазменов» остался недоволен тем, что судьи не зафиксировали фол на нем после блок-шота Тернера. В падении Гобер прихватил соперника и повалил его на паркет, после чего Тернер толкнул Руди в ответ. Между игроками завязалась драка, к которой подключились и другие баскетболисты, находившиеся на площадке.

Во время загрузки произошла ошибка.

В результате инцидента судьи удалили до конца матча Гобера и Тернера, а также игроков «Юты» Донована Митчелла и Джо Инглса, принявших активное участие в потасовке.

Встреча завершилась выездной победой «Индианы» (111:110).

Читайте также
 Алкоголь и смерть любимых мужчин. Трагическая история фигуристки Лобачевой
Академия Плющенко составила рейтинг самых красивых фигуристок
Возрастное ограничение 18+
Фоторепортажи
110:5! «Ливерпуль» унизил «МЮ» на «Олд Траффорд»
11«Реал» обыграл «Барселону» на «Камп Ноу»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь