Игроки НБА устроили массовую потасовку с четырьмя удалениями: видео

Зачинщиками конфликта стали центровые Руди Гобер («Юта») и Майлз Тернер («Индиана»). Французский баскетболист «джазменов» остался недоволен тем, что судьи не зафиксировали фол на нем после блок-шота Тернера. В падении Гобер прихватил соперника и повалил его на паркет, после чего Тернер толкнул Руди в ответ. Между игроками завязалась драка, к которой подключились и другие баскетболисты, находившиеся на площадке.