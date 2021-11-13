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10:45 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Голден Стэйт» победил «Чикаго» в матче НБА, Карри набрал 40 очков

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. «Голден Стэйт Уорриорз» победил на своем паркете «Чикаго Буллз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

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Источник: AP 2021

Встреча, прошедшая в Сан-Франциско в пятницу, завершилась со счетом 119:93 (23:29, 28:16, 35:17, 33:31) в пользу хозяев. У победителей 40 очков набрал Стефен Карри. У гостей самым результативным стал Зак Лавин (23 очка).

Словенский баскетболист «Даллас Маверикс» Лука Дончич оформил трипл-дабл в выездном матче с «Сан-Антонио Сперс», а его команда одержала победу в техасском дерби со счетом 123:109 (31:22, 37:35, 34:20, 21:32). Дончич набрал в матче 32 очка, сделал 12 подборов и 15 результативных передач. Также 32 балла на счету Кристапса Порзигиса. У хозяев 20 очков набрал Девин Вассел.

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В еще одном матче дня баскетболисты «Миннесоты Тимбервулвз» разгромили на выезде «Лос-Анджелес Лейкерс» со счетом 107:83 (19:26, 25:23, 40:12, 23:22). У победителей 29 очков набрал Карл-Энтони Таунс, у хозяев 22 балла на счету Энтони Дэвиса.

Результаты остальных матчей дня:

«Шарлотт Хорнетс» — «Нью-Йорк Никс» — 104:96,

«Бостон Селтикс» — «Милуоки Бакс» — 122:113 — овертайм,

«Кливленд Кавальерс» — «Детройт Пистонс» — 98:78,

«Мемфис Гриззлис» — «Финикс Санз» — 94:119,

«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Бруклин Нетс» — 112:120,

«Оклахома-Сити Тандер» — «Сакраменто Кингз» — 105:103,

«Хьюстон Рокетс» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 92:104,

«Денвер Наггетс» — «Атланта Хокс» — 105:96.

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