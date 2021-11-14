Текущие события
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас
Ванкувер
74
Хоккей. НХЛ
06:00
Сиэтл
Миннесота
24
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо
Сан-Хосе
62
Футбол. Чемпионат мира
17:00
Хорватия
Россия
Футбол. Чемпионат мира
17:00
Мальта
Словакия
Футбол. Чемпионат мира
17:00
Словения
Кипр
Хоккей. НХЛ
04:00
Даллас
Филадельфия
52
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл
Аризона
41
Хоккей. НХЛ
03:00
Баффало
Торонто
45
Хоккей. НХЛ
03:00
Виннипег
Лос-Анджелес
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
03:00
Детройт
Монреаль
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
03:00
Каролина
Сент-Луис
32
Хоккей. НХЛ
03:00
Коламбус
Рейнджерс
35
Хоккей. НХЛ
03:00
Оттава
Питтсбург
63
Хоккей. НХЛ
03:00
Тампа-Бэй
Флорида
ОТ
32
Футбол. Чемпионат мира
20:00
Армения
Германия
Футбол. Чемпионат мира
20:00
Лихтенштейн
Румыния
Футбол. Чемпионат мира
20:00
Северная Македония
Исландия
Футбол. Чемпионат мира
22:45
Люксембург
Ирландия
Футбол. Чемпионат мира
22:45
Португалия
Сербия
Футбол. Чемпионат мира
22:45
Греция
Косово
Футбол. Чемпионат мира
22:45
Испания
Швеция
Футбол. Чемпионат мира
13.11
Франция
Казахстан
80
Футбол. Чемпионат мира
13.11
Бельгия
Эстония
31
Футбол. Чемпионат мира
13.11
Уэльс
Беларусь
51
Футбол. Чемпионат мира
13.11
Черногория
Нидерланды
22
Хоккей. НХЛ
13.11
Нью-Джерси
Бостон
25
Все события
10:36 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Лос-Анджелес Клипперс» продлил победную серию в НБА, обыграв «Миннесоту»

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. «Лос-Анджелес Клипперс» обыграл «Миннесоту» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Наверх
Источник: AP 2021

Встреча на площадке «Клипперс» завершилась со счетом 129:102 (32:26, 38:17, 28:28, 31:31) в пользу хозяев, с составе которых 23 очка набрал Пол Джордж, дабл-дабл оформил Ивица Зубац (10 очков, 12 подборов). У «Миннесоты» 21 очко на свой счет записал Энтони Эдвардс.

«Клипперс» одержали седьмую победу подряд.

Во время загрузки произошла ошибка.

Результаты других матчей:

«Юта» — «Майами» — 105:111;.

«Индиана» — «Филадельфия» — 118:113;.

«Нью-Орлеан» — «Мемфис» — 112:101;.

«Орландо» — «Вашингтон» — 92:104;.

«Торонто» — «Детройт» — 121:127;.

«Кливленд» — «Бостон» — 91:89.

 Алкоголь и смерть любимых мужчин. Трагическая история фигуристки Лобачевой
Академия Плющенко составила рейтинг самых красивых фигуристок
Возрастное ограничение 18+
Фоторепортажи
11«Реал» обыграл «Барселону» на «Камп Ноу»
15«Зенит» пропустил четыре мяча от «Ювентуса»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь