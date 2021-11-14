«Лос-Анджелес Клипперс» продлил победную серию в НБА, обыграв «Миннесоту»
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. «Лос-Анджелес Клипперс» обыграл «Миннесоту» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. «Лос-Анджелес Клипперс» обыграл «Миннесоту» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча на площадке «Клипперс» завершилась со счетом 129:102 (32:26, 38:17, 28:28, 31:31) в пользу хозяев, с составе которых 23 очка набрал Пол Джордж, дабл-дабл оформил Ивица Зубац (10 очков, 12 подборов). У «Миннесоты» 21 очко на свой счет записал Энтони Эдвардс.
«Клипперс» одержали седьмую победу подряд.
Результаты других матчей:
«Юта» — «Майами» — 105:111;.
«Индиана» — «Филадельфия» — 118:113;.
«Нью-Орлеан» — «Мемфис» — 112:101;.
«Орландо» — «Вашингтон» — 92:104;.
«Торонто» — «Детройт» — 121:127;.
«Кливленд» — «Бостон» — 91:89.