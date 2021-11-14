«Лос-Анджелес Клипперс» продлил победную серию в НБА, обыграв «Миннесоту»

Встреча на площадке «Клипперс» завершилась со счетом 129:102 (32:26, 38:17, 28:28, 31:31) в пользу хозяев, с составе которых 23 очка набрал Пол Джордж, дабл-дабл оформил Ивица Зубац (10 очков, 12 подборов). У «Миннесоты» 21 очко на свой счет записал Энтони Эдвардс.